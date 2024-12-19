Домініка Пеліко засудили до 20 років за зґвалтування дружини

Чоловік Жизель Пеліко зізнався, що протягом майже 10 років накачував дружину наркотиками, ґвалтував її сам і пропонував ґвалтувати іншим чоловікам. На лаві підсудних - ще понад 50 осіб. Усіх їх визнали винними.

Суд у французькому Авіньйоні засудив Домініка Пеліку до 20 років позбавлення волі за зґвалтування за обтяжуючих обставин у четвер, 19 грудня. Під час процесу чоловік зізнався, що протягом майже десяти років із 2011 до 2020 року накачував наркотиками свою дружину Жизель, ґвалтував її сам і пропонував зробити те саме іншим незнайомим чоловікам.

Обвинуваченими у справі проходять понад 50 осіб

Загалом на лаві підсудних перебувало понад 50 осіб. 47 чоловіків були визнані винними у зґвалтуванні, 2 - у замаху на зґвалтування, ще 2 - у сексуальному домаганні. Обвинувачення вимагає для них від 10 до 18 років позбавлення волі. Вік ґвалтівників, за даними ЗМІ, варіюється від 26 до 74 років. Серед них були пожежник, журналіст, водій навантажувача, електрик, керівник компанії та тюремний охоронець. Одного з підозрюваних судять заочно.

Усі події, випливає з матеріалів суду, Пеліко знімав на камеру. Його також визнали винним у створенні та поширенні фотографій своєї дружини. Під час процесу з'ясувалося, що чоловік також створював і поширював сексуалізовані зображення своєї дочки і двох синів. Домінік Пеліко був затриманий поліцією за фотографування спідниць у громадському місці, після чого в його телефоні і були виявлені згадані вище кадри.

У Франції пройшли масові демонстрації проти насильства

Десятки тисяч людей у Парижі, Бордо, Марселі, Ліллі та інших дорогах 23 листопада вийшли на демонстрації проти насильства щодо жінок. За даними префектур, по всій країні в акціях узяли участь щонайменше 20 тисяч осіб, організатори заявили про 100 тисяч учасників. Демонстранти вимагали замінити нинішнє "фрагментарне і неповне" законодавство у сфері захисту від насильства.

Уряд пообіцяв активніше допомагати жертвам насильства

Уже 25 листопада держсекретарка з питань рівності між жінками і чоловіками Франції Саліма Саа сказала, що уряд розширить мережу лікарень, куди жертви можуть звернутися із заявою про зґвалтування: з 236 до 377 до кінця 2025 року. "Постраждала жінка зможе подати скаргу в усіх лікарнях, де є відділення невідкладної допомоги та гінекологічна служба", - зазначила вона. За словами Саа, працюватиме телефон довіри, "за яким можна одержати відповіді та поради, а також дізнатися, до якої лабораторії звернутися, що робити з аналізами волосся, крові та сечі".

Звинувачення у зґвалтуванні у Франції рідко призводять до ухвалення реального вироку: за даними паризького аналітичного центру Інституту державної політики (IPP), із 2012 до 2021 року було припинено 94 відсотки зареєстрованих справ.

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