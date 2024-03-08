Домбровскіс: Україна у березні отримає 4,5 із 50 млрд євро

Україна отримає перші 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility у березні, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Другий транш у розмірі 1,5 мільярда надійде у квітні.

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро уже в березні 2024 року, повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс у п’ятницю, 8 березня, під час візиту у Київ. Другий транш у розмірі 1,5 мільярда євро, надійде у квітні, сказав він.

"Зараз програма Ukraine Facility вже набула чинності, і вона забезпечить стабільне та передбачуване фінансування для України упродовж чотирьох наступних років - у період з 2024 по 2027 рік - загальним обсягом 50 мільярдів євро", - сказав Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Що передбачає Ukraine Facility

Нагадаємо, що 28 лютого Рада Європейського Союзу ухвалила три законодавчі акти, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021-2027 роки, чим також започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро.

У Раді ЄС тоді заявили, що програма стане "новим спеціальним інструментом для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, а також її зусиль щодо проведення реформ у рамках її шляху до вступу в ЄС".

Загалом в рамках Ukraine Facility протягом 2024-2027 років Україна має отримати близько 39 мільярдів євро прямого бюджетного фінансування, з яких понад п'ять мільярдів складають гранти, пояснили у міністерстві фінансів України.

Також в рамках інструменту діє механізм перехідного фінансування (Bridge financing), що після підписання відповідних міжнародних договорів відкриє шлях до отримання необхідного фінансування у коротший термін до початку дії Ukraine Facility.