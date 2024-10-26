Доленосне голосування: в Грузії проходять вибори в парламент

В Грузії у суботу, 26 жовтня, в Грузії розпочалося голосування на парламентський виборах. Понад 3,5 мільйона виборців мають можливість обирати між прозахідним опозиційним альянсом та проросійською правлячою партією "Грузинська мрія", визначивши таким чином і подальший політичний вектор країни.

Грузинські виборці обирають парламент не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Для того, щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно подолати п'ятивідсотковий виборчий бар'єр. За даними проведеного в другій половині вересня опитування компанії Edison Research, подолати його зможуть шість партій: правляча "Грузинська мрія" та опозиційні "Єдність" (ліберали, правоцентристи), "За Грузію" (центристи), "Коаліція за зміни" (ліберали, центристи), "Сильна Грузія" (ліберали, центристи) і "Лейбористська партія Грузії" (соціал-демократи). Ультраконсервативний проросійський "Альянс патріотів Грузії" може розраховувати на три відсотки голосів.

Рейтинг "Грузинської мрії" соціологи оцінюють у 34 відсотки, тоді як чотири головні опозиційні блоки сумарно набирають 58 відсотків. Схожі цифри показує і проведене трохи пізніше соцопитування компанії Savanta - 35 відсотків у "Мрії" проти 52 відсотків у опозиції.

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Протистояння політичних курсів

Партія "Грузинська мрія" намагається позиціювати ці вибори як глобальний вибір між миром і війною. Керівництво партії, а також її засновник, олігарх Бідзіна Іванішвілі, чиї статки оцінюють у майже п'ять мільярдів доларів, називають своїх опонентів такою собі "партією глобальної війни", мета якої - втягнути Тбілісі в протистояння з Москвою.

Натомість 19 опозиційних партій, більшість з яких входять у великі коаліції, підписали "Грузинську хартію", складену президенткою Саломе Зурабішвілі. Мета документа - об'єднати прозахідну опозицію Грузії, щоб створити противагу євроскептичному курсу "Грузинської мрії".

Саломе Зурабішвілі: Сьогодні переможе Грузія

Президентка країни Саломе Зурабішвілі в коментарі ЗМІ біля виборчої дільниці наголосила, що це волевиявлення визначить майбутнє Грузії. "Це дуже важливий день для усієї Грузії. Я переконана, що цей день визначить майбутнє Грузії. Те майбутнє, задля якого я повернулась в цю країну 22 роки тому (...) Майбутнє, за яке молиться вся Грузія. Оскільки сьогодні буде перемога. І це буде перемога Грузії" - сказала Зурабішвілі, передає кореспондентка DW.

З Європою чи з Росією: парламентські вибори визначать зовнішню політику Грузії

На початку березня 2022 року, одночасно з Молдовою і через два дні після України, Грузія подала заявку на членство в ЄС. 14 грудня 2023-го Рада ЄС надала країні статус країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу.

Однак згодом в країні був ухвалений суперечливий закон "Про прозорість іноземного впливу", який називають аналогом російського закону про "іноземних агентів". Він спричинив масові протести і призвів до серйозного погіршення відносин між Тбілісі та Брюсселем, унаслідок чого посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив про "зупинку процесу вступу Грузії" в Євросоюз.

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