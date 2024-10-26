  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаГрузія

Доленосне голосування: в Грузії проходять вибори в парламент

Євгенія Наконечна | Дар'я Нинько
26 жовтня 2024 р.

Виборці мають змогу обрати між прозахідним опозиційним альянсом та проросійською правлячою партією "Грузинська мрія".

https://p.dw.com/p/4mFzG
Виборча дільниця у Тбілісі
В Грузії проходять парламентські вибориФото: VANO SHLAMOV/AFP

В Грузії у суботу, 26 жовтня, в Грузії розпочалося голосування на парламентський виборах. Понад 3,5 мільйона виборців мають можливість обирати між прозахідним опозиційним альянсом та проросійською правлячою партією "Грузинська мрія", визначивши таким чином і подальший політичний вектор країни.

Грузинські виборці обирають парламент не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Для того, щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно подолати п'ятивідсотковий виборчий бар'єр. За даними проведеного в другій половині вересня опитування компанії Edison Research, подолати його зможуть шість партій: правляча "Грузинська мрія" та опозиційні "Єдність" (ліберали, правоцентристи), "За Грузію" (центристи), "Коаліція за зміни" (ліберали, центристи), "Сильна Грузія" (ліберали, центристи) і "Лейбористська партія Грузії" (соціал-демократи). Ультраконсервативний проросійський "Альянс патріотів Грузії" може розраховувати на три відсотки голосів.

Рейтинг "Грузинської мрії" соціологи оцінюють у 34 відсотки, тоді як чотири головні опозиційні блоки сумарно набирають 58 відсотків. Схожі цифри показує і проведене трохи пізніше соцопитування компанії Savanta - 35 відсотків у "Мрії" проти 52 відсотків у опозиції.

Читайте також: Грузія обирає майбутнє - між Європою та Росією

Протистояння політичних курсів

Партія "Грузинська мрія" намагається позиціювати ці вибори як глобальний вибір між миром і війною. Керівництво партії, а також її засновник, олігарх Бідзіна Іванішвілі, чиї статки оцінюють у майже п'ять мільярдів доларів, називають своїх опонентів такою собі "партією глобальної війни", мета якої - втягнути Тбілісі в протистояння з Москвою. 

Натомість 19 опозиційних партій, більшість з яких входять у великі коаліції, підписали "Грузинську хартію", складену президенткою Саломе Зурабішвілі. Мета документа - об'єднати прозахідну опозицію Грузії, щоб створити противагу євроскептичному курсу "Грузинської мрії". 

Саломе Зурабішвілі: Сьогодні переможе Грузія

Президентка країни Саломе Зурабішвілі в коментарі ЗМІ біля виборчої дільниці наголосила, що це волевиявлення визначить майбутнє Грузії. "Це дуже важливий день для усієї Грузії. Я переконана, що цей день визначить майбутнє Грузії. Те майбутнє, задля якого я повернулась в цю країну 22 роки тому (...) Майбутнє, за яке молиться вся Грузія. Оскільки сьогодні буде перемога. І це буде перемога Грузії" - сказала Зурабішвілі, передає кореспондентка DW.

З Європою чи з Росією: парламентські вибори визначать зовнішню політику Грузії

На початку березня 2022 року, одночасно з Молдовою і через два дні після України, Грузія подала заявку на членство в ЄС. 14 грудня 2023-го Рада ЄС надала країні статус країни-кандидатки на вступ до Євросоюзу.

Однак згодом в країні був ухвалений суперечливий закон "Про прозорість іноземного впливу", який називають аналогом російського закону про "іноземних агентів". Він спричинив масові протести і призвів до серйозного погіршення відносин між Тбілісі та Брюсселем, унаслідок чого посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив про "зупинку процесу вступу Грузії" в Євросоюз.

Читайте також: "Грузинська мрія" проти європейської: що стоїть на кону на виборах до парламенту Грузії

Що вибере Грузія: Європу чи Росію?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (архівне фото)

Президентка Грузії через КС хоче скасувати скандальний закон про іноагентів

Президентка Грузії через КС хоче скасувати скандальний закон про іноагентів

Закон про "іноагентів" є неконституційним і суперечить конституції Грузії, заявив секретар президентки Саломе Зурабішвілі.
Політика15 липня 2024 р.
Акція на підтримку євроінтеграції в Тбілісі

У Грузії пройшла багатотисячна акція на підтримку європейського курсу країни

У Грузії пройшла багатотисячна акція на підтримку європейського курсу країни

Десятки тисяч грузинів у неділю провели акцію на підтримку євроінтеграції. До мітингу доєдналася президентка країни Саломе Зурабішвілі.
Суспільство20 жовтня 2024 р.
Плакат з колажем Іванішвілі і Путіна у Тбілісі, травень 2024 року

Бідзіна Іванішвілі: хто цей олігарх, що розвертає Грузію у бік Росії

Бідзіна Іванішвілі: хто цей олігарх, що розвертає Грузію у бік Росії

Бідзіну Іванішвілі - олігарха й експрем'єра Грузії - вважають справжнім автором закону про "іноземний вплив". Критики вбачають у цьому розворот Грузії у бік РФ і попереджають, що події в Грузії стосуються й України.
Політика29 травня 2024 р.