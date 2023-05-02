Tinder виходить з російського ринку

Власник застосунку для знайомств Tinder обіцяє вийти з РФ до 30 червня. Акціонер компанії каже, що для бренду не дуже добре продовжувати діяти там, де президенту висунуто обвинувачення Міжнародним кримінальним судом.

Компанія Match Group, якій належить популярний додаток для знайомств Tinder, оголосила намір вийти з російського ринку до 30 червня. Про рішення вийти з РФ повідомляється в щорічному звіті компанії, оприлюдненому в вівторок, 2 травня.

"Ми віддані справі захисту прав людини", - йдеться у звіті. "Наші бренди вживають заходів для обмеження доступу до своїх послуг в Росії й завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - пообіцяли в компанії.

"Не дуже добре для бренду"

Match поки не відповіла на запит агентства Reuters про додаткові коментарі. Водночас акціонер компанії, корпорація Friends Fiduciary, заявила, що своїми діями Match подала приклад іншим, пов'язавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикається український народ.

Джефф Перкінс, виконавчий директор Friends Fiduciary, заявив у коментарі агенції, що бізнес, який працює на довірі, має вагомі причини покинути Росію. "Це не дуже добре для бренду, якому довіряють, продовжувати свою діяльність у країні, де главі держави висунуто обвинувачення Міжнародним кримінальним судом", - пояснив топменеджер.

У вересні 2022 року Європол заявив, що зловмисники використовують сервіси для знайомств для торгівлі людьми, зловживаючи тяжким становищем українських біженців.

Tinder використовують шпигунки з РФ - німецькі ЗМІ

Тим часом німецьке видання Die Welt нещодавно повідомило з посиланням на дані спецслужб ФРН про спроби російських шпигунок завербувати військовослужбовців Німеччини за допомогою в тому числі й Tinder.

Журналістам у свою чергу застосунок, який показує геолокацію користувачів, дозволяв ідентифікувати російських окупантів в Україні.

Читайте також: Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки