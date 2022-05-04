До Запоріжжя прибули 344 евакуйованих з Маріуполя - Верещук

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71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
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На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 5 травня (час київський).
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До Запоріжжя прибули 344 евакуйовані з Маріуполя людини, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram. "Сьогодні у рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та літні люди з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака і Василівки. Усі вони щойно прибули в Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - написала Верещук. Урядовиця подякувала співробітникам ООН і МКЧХ. "Дякуємо співробітникам гуманітарної колони: водіям і співробітникам ДСНС. Маріупольська гуманітарна операція триває", - запевнила вона.
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