 До Запоріжжя прибули 344 евакуйованих з Маріуполя - Верещук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2022

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Новини

До Запоріжжя прибули 344 евакуйованих з Маріуполя - Верещук

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.

Евакуація цивільного населення з Маріуполя

Евакуація цивільного населення з Маріуполя (архівне фото)

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину середи, 4 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 5 травня (час київський).

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До Запоріжжя прибули 344 евакуйовані з Маріуполя людини, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram. "Сьогодні у рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та літні люди з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака і Василівки. Усі вони щойно прибули в Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - написала Верещук. Урядовиця подякувала співробітникам ООН і МКЧХ. "Дякуємо співробітникам гуманітарної колони: водіям і співробітникам ДСНС. Маріупольська гуманітарна операція триває", - запевнила вона.

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