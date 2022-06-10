До України прибув міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 9 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами п'ятниці, 10 червня (час київський).

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У січні-березні 2022 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, зменшився на 15,1 відсотка, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, повідомила Державна служба статистики. Водночас порівняно з четвертим кварталом 2021 року ВВП скоротився на 19,3 відсотка, кажуть у відомстві. Дані наведено з урахуванням сезонного чинника і без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і міста Севастополь, запевняють у Держстаті. Держбюджет на 2022 рік було розроблено на основі макроекономічного прогнозу, що передбачає зростання реального ВВП на 3,8 відсотка. Проте у зв'язку з воєнною агресією Росії проти України падіння української економіки, за оцінками міжнародних організацій, може становити від 30 до 45 відсотків, нагадує інформагенція "Українські новини".

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Суд передав українському оборонному підприємству високотехнологічні прилади - клістрони. Ці елементи не виробляються в Україні і є однією з основних складових зенітно-ракетних комплексів, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. "Вони були вилучені під час досудового розслідування кримінального провадження у осіб, які незаконно ввезли їх на територію України та планували продати оборонним підприємствам за завищеною вартістю", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що комплектувальні в 2021 році були викрадені в одній із військових частин Російської Федерації, а їхня вартість становить сотні тисяч доларів США.

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Українські правоохоронці заочно повідомили близькому до Віктора Медведчука політтехнологу про підозру у державній зраді, повідомляють Київська міська прокуратура та СБУ. "Підозрюваний, будучи громадянином України, упродовж кількох років надавав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв'ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі", - йдеться у повідомленні прокуратури у Facebook. Зазначається, що ці меседжі були спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.

Такий висновок правоохоронці зробили після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, наголошує СБУ. Також в результаті обшуків, співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують зв'язки підозрюваного з РФ. "Серед них - аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України", - додали в СБУ.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але судячи з фотографії, яку поширила Київська міська прокуратура, це - Михайло Погребинський. Співрозмовники онлайн-видання "Українська правда" в правоохоронних органах також підтвердили, що це Погребинський.

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Ембарго Європейського Союзу на імпорт російського газу зруйнує європейську економіку, що й так потерпає від стрімкого зростання темпів інфляції, зокрема, й внаслідок підвищення цін на енергоносії, застеріг прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі угорського державного радіо.

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Міністр сільського господарства Німеччини Джем Ездемір (Cem Özdemir) прибув із візитом до столиці України. У Києві він планує зустрітися зі своїм українським колегою Миколою Сольським й обговорити з ним питання надання допомоги для стабілізації сільського господарства в Україні, а також тему експорту українського зерна, повідомив речник німецького урядовця.

Перед поїздкою до України Ездемір сказав німецькій газеті Rheinische Post, що його візит - це "визнання українських фермерів". "Вони звершують надлюдську роботу, захищаючи свою країну і водночас забезпечуючи Україну та весь світ продовольством", - визнав німецький урядовець. Особисто він, за його словами, прагне продемонструвати солідарність з українцями у скрутні часи. "Ми маємо забезпечити, щоб Україна швидко відновилася після війни. Це теж є метою моїх переговорів, - сказав Ездемір.

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У Маріуполі є значний ризик серйозного спалаху холери, поодинокі випадки якої вже реєструють у місті з травня, застерігає розвідка міністерства оборони Великобританії. Як повідомляє британське міністерство оборони у своєму щоденному звіті в Twitter, стан медичних служб у Маріуполі, ймовірно, вже близький до колапсу, а масштабний спалах холери ще більше погіршить ситуацію. Зазначається, що Україна пережила велику епідемію холери у 1995 році, а потім були невеликі спалахи, зокрема, в Маріуполі. За даними британської розвідки, РФ намагається надати базові послуги населенню на окупованих територіях України, однак існують проблеми із доступом до питної води, телефонного зв'язку та інтернет-послуг.

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Російські окупанти втретє змінили дату захоплення Сєвєродонецька - тепер на 22 червня, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. "Сьогодні 10 червня, і ця дата була однією із сакральних, щоб повністю окупувати Сєвєродонецьк (…) Але нічого не вийшло", - заявив він в ефірі телеканалу "Апостроф". "Друге завдання, яке вони провалили - контроль траси "Лисичанськ-Бахмут", - додав голова ОДА.

Гайдай наголосив, що нині у місті Сєвєродонецьк йдуть запеклі бої, і українським військовим не загрожує оточення. "Вони чітко тримають позиції і розуміють як розвиваються події", - сказав він.

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Число поранених дітей унаслідок військової агресії РФ зросло до 491 дитини, повідомив Офіс генерального прокурора України. "Понад 754 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 263. Зросла кількість поранених - 491", - йдеться в повідомленні. "Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у місті Києві - 16, Житомирській області - 15", - поінформували в Офісі генпрокурора.

++08.42++

Російські окупаційні війська знову завдали ракетних ударів по трьох громадах на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Напружені ніч і ранок. Уночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській - ніхто не постраждав", - написав Резніченко у Telegram-каналі. Крім того, вранці ракетного удару ворог завдав Дніпровському району. Попередньо без постраждалих, але деталі з'ясовуються, додав посадовець.

++08.30++

Українська авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу росіян в районах п'яти різних населених пунктів Херсонщини, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у щоденному ранковому зведенні.

Загалом на Південнобузькому напрямку окупанти ведуть оборону - обладнують раніше зайняті рубежі та встановлюють міни в районі населеного пункту Високопілля.

Водночас за даними Генштабу, росіяни без успіху намагаються встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк на Луганщині, де тривають бойові дії. Також окупанти спробували штурмувати у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка, однак українські воїни завдали їм втрат і змусили відійти, додають в Генштабі.

На Слобожанському напрямку росіяни силами до 30 батальйонних тактичних груп ведуть бойові дії з метою недопущення виходу українських захисників на лінію державного кордону. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак росіян, кажуть у ЗСУ.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що тривають випадки відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. "Через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

++07.47++

Росія, ймовірно, отримує нині більше доходів від продажу викопного палива, ніж на початку війни проти України, оскільки зростання світових цін компенсує вплив західних санкцій. Таку заяву зробив представник США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштайн відповідаючи на запитання Підкомітету з європейських питань і співпраці в галузі регіональної безпеки Комітету із закордонних відносин Сенату США.

Хохштейн сказав, що зростання світового попиту на нафту з боку споживачів після пандемії COVID-19 було "набагато більшим і значнішим, ніж будь-хто передбачав", цитує інформагенція Reuters.

++07.16++

Данія вважає, що Україна не виконує критеріїв, необхідних для набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, зокрема, щодо стабільності демократичних інститутів у країні, верховенства закону, поваги та захисту прав меншин та прав людини. Про це написало агентство Bloomberg з посиланням на дипломатичну записку, що має у своєму розпорядженні редакція.

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Копенгаген вважає, що Україна "загалом перебуває на дуже ранній стадії" щодо своєї готовності взяти на себе зобов'язання щодо членства в ЄС і створити ринкову економіку, що функціонує, або стати конкурентоспроможною на єдиному ринку, йдеться в публікації.

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