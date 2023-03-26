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Орландо Блум
Орландо БлумФото: Emma McIntyre/Getty Images
СуспільствоУкраїна

До України прибув посол доброї волі UNICEF Орландо Блум

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Вперше з 2016 року Орландо Блум прибув в Україну як посол доброї волі UNICEF та зустрівся з дітьми в центрі "Спільно".

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Посол доброї волі Дитячого фонду ООН (UNICEF), актор Орландо Блум прибув із візитом в Україну. Про це він повідомив ввечері суботи, 25 березня, в Instagram.

"Сьогодні я прибув до України вперше після поїздки з 2016 року. Відтоді як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитись на всю країну", - написав Блум.

Він зустрівся з українськими дітьми в одному з дитячих центрів "Спільно" у Києві, які працюють за підтримки Дитячого фонду ООН. Там діти можуть гратися, навчатися та отримують психосоціальну підтримку. Актор зазначив, що подібних центрів в Україні - понад 180.

"Той, який я відвідав сьогодні, відкритий під землею на станції метро, заради безпеки дітей. На кілька годин щодня батьки можуть залишити тут своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, можливість пограти в ігри та просто побути дітьми", - розповів Блум.

Крім того, продовжив актор, у центрі багато приладдя для мистецтва та рукоділля, щоб діти могли творчо виражати себе, "подалі від тиску, що наростає в зоні бойових дій".

"Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - закликав Орландо Блум.

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