До України прибув міністр закордонних справ Хорватії

Гордан Грлич Радман повідомив про закупівлю хорватським урядом 50 генераторів для українських шкіл і лікарень.

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2 год. тому 2 год. тому

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич Радман у понеділок, 31 липня, прибув до України.

Як повідомив міністр у соціальних мережах, свій візит до України він розпочав з Гостомеля Київської області. В Києві біля Стіни пам'яті полеглих за Україну Радман вшанував пам'ять загиблих захисників, після чого вирушив на переговори в міністерство закордонних справ.

"Хорватія продовжує надавати Україні потужну підтримку: у повоєнній відбудові, розмінуванні, реабілітації, енергетичній інфраструктурі, спрощенні експорту зерна, забезпеченні відповідальності за злочини та процесі вступу до Європейського Союзу", - написав він.

Зокрема, міністр повідомив, що хорватська влада закупила 50 генераторів для українських шкіл і лікарень.

За час війни Росії проти України прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відвідав Київ двічі - у травні 2022 та в березні 2023 року.

На час його останнього візиту повідомлялось, що Хорватія опрацьовує питання передачі Україні бойових вертольотів Мі-8.