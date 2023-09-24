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ЕкономікаУкраїна

До Туреччини прибуло друге судно з українським зерном - ЗМІ

Аліна Коломієць
24 вересня 2023 р.

Друге судно з українською пшеницею прибуло до Стамбула. Воно прямує до Єгипту.

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Судно Aroyat
Судно AroyatФото: REUTERS

У Стамбул прибув балкер Aroyat з українським зерном, повідомляє у неділю, 24 вересня, вебпортал німецької телекомпанії n-tv. Це - друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден з метою експорту агропродукції для країн Азії.

Згідно з даними сайтів Marine Traffic і VesselFinder, балкер Aroyat під прапором Палау відплив зі Стамбулу в Мармурове море сьогодні вранці. На борту судна - 17,6 тисячі тонн пшениці, що прямує до Єгипту.

22 вересня віцепрем'єр із відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що Aroyat вийшов з порту Чорноморська. Перед тим встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з трьома тисячами тонн пшениці для Азії.

Усього, за його словами, під завантаження понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди до України того дня прибули три судна - Aroyat, Ying Hao 01 та Eneida. Вони мали вирушити у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії. 

Тимчасовий гуманітарний коридор

Першим гуманітарним коридором скористався контейнеровоз Joseph Schulte (Гонконг) 16 серпня. Тимчасові маршрути почали діяти 8 серпня. Україна встановила їх після того, як Росія вийшла з "зернової угоди". Останнє судно з українським продовольством вийшло в рамках тої угоди з чорноморських портів України 16 липня.

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Судно Aroyat

До Туреччини прибуло друге судно з українським зерном - ЗМІ

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