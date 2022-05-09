До РФ незаконно вивезено майже 1,2 мільйона українців - Денісова

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 9 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка, 9 травня (час київський).

++16.26++

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для такого кандидата на вступ до Євросоюзу, як Україна, можуть знадобитися "десятиліття" для того, щоб приєднатися до ЄС. У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС. "Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявив Макрон, цитує агенція AFP.

++15.56++

Понад мільйон українських громадян було незаконно вивезено на територію Російської Федерації, заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Понад 1 мільйон 185 тисяч наших громадян, серед яких понад 200 тисяч дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві. За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях. Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тисяч українських громадян.

++15.55++

Російські окупанти у понеділок обстріляли центр Слов'янська на Донеччині, повідомив мер Слов'янська Вадим Лях на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Привітання" із 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо", – написав він. Лях попросив місцевих жителів не ігнорувати сигнали тривоги, а також не викладати у мережу відео та фото обстрілів.

Зеленський поговорив з Мішелем

++15.52++

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з робочим візитом в Одесі, заходи щодо розблокування українських портів для експорту пшениці. "Поспілкувався з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав Одесу. Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії. Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

++15.49++

Війська РФ уже викрали на тимчасово окупованих територіях України 400-500 тисяч тонн зернових культур на сотні мільйонів доларів, вивезення зерна до Криму для подальшого продажу курирують російські військові та представники спецслужб. "За ціною $250-300/тонну - це вже сотні мільйонів. Очевидно, що цим займаються, зокрема, представники спецслужб країни-агресора та військові найвищого рівня і різні аферисти, яким такий бізнес, скажімо так, по життю підходить", - сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на брифінгу в Українському медіацентрі у понеділок. Він долав, що "практично всі кораблі, що йдуть із зерном із Севастополя, це кораблі з краденим українським зерном".

++15.31++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Одесу 9 травня, у день відзначення Дня Європи. Про це він повідомив у соцмережі Twitter. "Я прибув відсвяткувати День Європи до Одеси, міста, де, як сказав Пушкін, можна відчути Європу. І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятники від куль і ракет, а свою свободу - від російської агресії. Ви - не одні. ЄС із вами", - написав Мішель.

За його словами джерела DW, в Одесі Мішель провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ці переговори довелося перервати на час ракетного обстрілу Одеси. Мішель зі Шмигалем та іншими учасниками зустрічі перейшли у сховище на час атаки.

++15.26++

Лише Україна у праві визначати умови будь-яких переговорів з Росією, заявив у понеділок президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що "стояти разом з Україною є нашим європейським обов'язком". Він також пообіцяв, що Європа допоможе Україні у відбудові після війни.

Читайте також: Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ

++15.23++

Українські правоохоронці виявили на узбіччі автодороги поблизу селища Макарів на Київщині поховання трьох цивільних осіб, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок у Telegram. За попередньою інформацією, їх вбили пострілами в голову військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту. "За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

++15.13++

Посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва протестувальники облили червоною фарбою на цвинтарі у Варшаві, куди він прибув для покладання квітів до пам'ятника радянським солдатам, які загинули у Другій світовій війні.

++14:55++

Очікується, що у червні Європейська Комісія озвучить свою офіційну позицію щодо заяви України на членство в ЄС. Про це повідомила у соціальній мережі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

++14:45++

Увечері 9 травня Бранденбурзькі воротав Берліні буде підсвічено у кольори держпрапора України. За словами заступника речника уряду ФРН Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner), ця акція відбудеться в рамках урочистостей з нагоди Дня Європи, що відзначається 9 травня. Підсвічування у кольорах українського прапора - це знак того, що Європейський Союз підтримує Україну та її народ, сказав він.

Підсвічування у жовтий і блакитний кольори Бранденбурзьких воріт, про яке домовилися федеральний уряд та Сенат Берліна, стало частиною європейської акції. У понеділок увечері, як очікується, у різних європейських містах історичні та архітектурні пам'ятки будуть підсвічені жовтим та синім кольором.

У День Європи згадують так звану Декларацію Шумана. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виклав свою ідею створення Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Він був покликаний об'єднати країни Європи та запобігти війнам у майбутньому шляхом об'єднання виробництва вугілля та сталі.