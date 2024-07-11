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На саміт НАТО запрошені країни Індо-Тихоокеанського регіону

Дмитро Шварц
11 липня 2024 р.

Лідери НАТО проведуть переговори з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії, після чого зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

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Лідери країн-членів НАТО на саміті у Вашингтоні
Лідери країн-членів НАТО на саміті у ВашингтоніФото: Yves Herman/REUTERS

Лідери країн-членів НАТО в ході третього дня саміту у Вашингтоні у четвер, 11 липня, проведуть переговори з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії. Хоча чотири країни Індо-Тихоокеанського регіону не є членами НАТО, проте вони були запрошені обговорити спільні інтереси безпеки, передає агентство dpa. Після цього заплановані подальші переговори з президентом України Володимиром Зеленським та засідання Ради Україна-НАТО.

Як нагадує dpa, перед самітом Китай звинуватив НАТО в розпалюванні напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

В НАТО вважають, що Китай створює безпекові виклики

Водночас країни-члени НАТО в декларації саміту, ухваленій за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів і оприлюдненій увечері у середу, 10 липня, вказали, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України "через так зване партнерство "без обмежень" і масштабну підтримку російської оборонно-промислової бази". Це посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів та євроатлантичної безпеки, йдеться у декларації.

Підписанти закликали КНР "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії", зокрема передачу засобів подвійного призначення, як-от компоненти зброї, обладнання та сировина. "КНР не може дозволити вести найбільшу війну в Європі в новітній історії без того, щоб це не зашкодило її інтересам і репутації", - йдеться в декларації.

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Країни-члени НАТО вказують й на те, що КНР продовжує створювати системні виклики євроатлантичній безпеці. "Ми спостерігаємо постійну зловмисну кібер- і гібридну діяльність, зокрема дезінформацію, що походить з КНР", - зазначили підписанти декларації.  

Альянс закликав Китай дотримуватись зобов'язання діяти відповідально в кіберпросторі, підтримати міжнародні зусилля щодо сприяння відповідальній поведінці в космосі та долучитися до дискусій щодо зменшення стратегічних ризиків внаслідок розповсюдження ядерної зброї і "сприяти стабільності через прозорість".

Нагадаємо, що у в декларації Вашингтонського саміту НАТО країни-учасниці Північноатлантичного альянсу погодилися виділити у 2025 році щонайменше 40 мільярдів євро військової допомоги Києву, а також зафіксували, що майбутнє України - в Альянсі.

 

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