До Києва повернулись посольства 18 іноземних держав

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57-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 21 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 20 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 21 квітня (час київський).
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Українська делегація готова провести переговори з Росією у Маріуполі Донецької області. Про це повідомили члени делегації Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента України) та Давид Арахамія (голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України).
"Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх", - написав Подоляк у Twitter.
У свою чергу Арахамія написав у Telegram: "Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".
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У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних дипломатичних представництв: Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 56-го дня війни. Також в українській столиці відновило роботу представництво Європейського Союзу.
Зеленський у відеозверненні також наголосив, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією.