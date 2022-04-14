До Києва може прибути Ентоні Блінкен або Ллойд Остін - ЗМІ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни за 13 квітня.

На цій сторінці DW стежила за подіями першої половини четверга, 14 квітня (час київський).

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає коректним називати дії армії РФ в Україні геноцидом. "Я думаю, це абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", - сказав він, спілкуючись із журналістами у Квебеку, цитує Reuters. "Ми бачили це бажання атакувати цивільне населення, використовувати сексуальне насильство як зброю у війні. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр. Раніше президент США ДжоБайден звинуватив російського лідера в геноциді в Україні, заявивши, що "стає все очевиднішим, що Путін просто намагається знищити саму ідею того, що можна бути українцем".

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Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення високопоставленого американського чиновника до Києва, щоб продемонструвати солідарність з Україною. Про це у ніч на четвер повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела. Потенційними кандидатами для поїздки до Києва вважаються держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Сам Байден, найвірогідніше, до Києва не поїде, додало джерело. Поки що остаточного рішення щодо візиту не ухвалено, додає Reuters. Раніше про можливість візиту високопоставленого американського чиновника до Києва повідомляло також видання Politico.

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Німеччина повинна підготуватися до того, щоб забезпечити шкільне навчання для 400 тисяч дітей-біженців з України. Про це у середу заявила голова Конференції міністрів освіти федеральних земель ФРН Карін Прін (Karin Prien). За її словами, для цього необхідно додатково близько 24 тисяч вчителів. "Федеральний уряд виходить з того, що до Німеччини може приїхати мільйон людей з України. З них щонайменше 40 відсотків будуть школярками і школярами", - зауважила Прін у коментарі RedaktionsNetzwerk Deutschland, цитує агенція dpa.

Вибухи на флагмані ЧФ РФ

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У міноборони Росії повідомили, що на флагмані Чорноморського флоту, крейсері "Москва" здетонував боєзапас, внаслідок чого корабель отримав серйозні пошкодження, екіпаж евакуйовано повністю. Причини пожежі встановлюються, додали у відомстві.

Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про те, що крейсер ракетами "Нептун" пошкодили українські військові. Про пожежу на кораблі повідомив і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який є представником коаліційної партії "Союз 90/Зелені", розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) за недостатнє лідерство у політиці щодо України. За його словами, Шольц говорить про "переламний момент, але він його недостатньою мірою реалізує, бо для цього потрібно набагато більше лідерства". Гофрайтер також застеріг від іміджевих втрат для ФРН. "Ми дуже втрачаємо авторитет в очах усіх наших сусідів", - сказав політик у середу ввечері в ефірі телеканалу RTL, цитує агенція AFP. На його думку, Німеччина повинна якнайшвидше почати постачати Україні важке озброєння. Напередодні Гофрайтер разом з двома іншими головами комітетів Бундестагу відвідав Київ.

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Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан під час відвідин Бучі заявив, що Україна є місцем злочину. "Ми тут, тому що у нас є усі підстави вважати, що тут скоюються злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні розсіяти туман війни, щоб дістатися істини", - наводить слова Хана пресслужба суду на своїй сторінці у Twitter.

Україна прагне звільнити захоплених на ЧАЕС у полон нацгвардійців

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Дивитись відео 03:21 Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС (11.04.2022)

Україна проводить переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській атомній електростанції, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. "Чорнобиль – це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії... Тривають переговори про їх повернення. Але ми розуміємо, що це буде можливо лише після завершення активної фази бойових дій", – сказав глава МВС.

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Росія внесла до "чорного списку" 398 членів Палати представників американського Конгресу та 87 сенаторів канадського парламенту, повідомило МЗС РФ. Заходи вжито у відповідь на санкції, які запровадили США та Канада після початку війни в Україні, наголошується у заявах. Також відомство оголосило персоною нон грата старшого дипломата посольства Чехії в Москві і наказало йому залишити територію РФ до кінця дня 16 квітня. Це стало кроком у відповідь на оголошення персоною нон грата радника-посланника посольства Росії в Празі.

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Влада США має широкий спектр додаткових санкцій, які вона може запровадити проти Росії за її вторгнення в Україну, повідомила у середу речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, серед можливих обмежувальних заходів – накладення вторинних санкцій, а також внесення до чорного списку додаткових фінансових установ.

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Протягом середи внаслідок обстрілів російськими окупантами житлових районів Харкова загинуло чотири мирних жителя, ще десять осіб отримали поранення, повідомив ввечері у голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення", - зауважив він. Він закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги. "Як бачимо, росіяни постійно та хаотично завдають ударів по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!", -попередив Синєгубов.

Президент Естонії: Мета Росії - знищити Україну

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Президент Естонії Алар Каріс закликав посилити військову допомогу Україні та надавати додаткові озброєння, зокрема протикорабельні засоби. "Я закликаю, щоб надійшла додаткова допомога зброєю. Ми вже надали допомогу обсягом однієї третини нашого оборонного бюджету: військові літаки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та артилерійські системи. Ми маємо розглядати і протикорабельні засоби, надаючи їх хоробрим українським бійцям", - заявив Каріс на брифінгу з президентами України, Польщі, Латвії та Литви в Києві в середу, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що Україна має право бути вільною і має належне місце в європейській сім'ї. "На жаль, стало зрозуміло, що мета Росії - знищити Україну й українську націю. Ми схиляємося перед кожною смертю, перед кожною втратою життя, але війна триває, ще далеко до кінця", - додав Каріс. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін має відступитися, "бо не буде миру в Європі". "Треба відсунути російські війська на схід, як їх відкинули від самого Києва", - наголосив естонський президент.

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США в рамках пакета військової допомоги Україні на мільйонів доларів направлять Києву 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, повідомили в Пентагоні. На брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі показав журналістам список озброєнь, які США передаватимуть Україні. "Частина цієї допомоги - нові партії комплексів озброєнь, що вже постачаються, а інша частина - нові комплекси озброєнь, які раніше Україні не постачалися", - заявив він, цитує "Інтерфакс". Також Україна має отримати вісімнадцять 155-міліметрових гаубиць і 40 тисяч снарядів до них, 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin і тисячі одиниць інших протитанкових систем, 10 РЛС контрбатарейної боротьби, дві РЛС повітряного спостереження, 100 машин підвищеної прохідності, безпілотні судна для захисту узбережжя. Крім того, до списку внесено медичне обладнання, обладнання для захисту від ядерних, хімічних і біологічних загроз, 30 тисяч бронежилетів і шоломів, понад 2 тисячі одиниць оптичних пристроїв і лазерних далекомірів, вибухівку C-4, міни M18A1 "Клеймор".

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