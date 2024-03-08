До Києва прибув виконавчий віцепрезидент Єврокомісії

Валдіс Домбровскіс із візитом приїхав до столиці України, наголосивши, що для нього "велика честь" повернутися сюди і знову висловити непохитну підтримку ЄС.

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс прибув у п'ятницю, 8 березня, в Україну.

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити тверду підтримку Євросоюзу. Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на увазі Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", - написав він у соцмережі Х.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також повідомила, що рада вітати Домбровскіса знову в Києві в цей "особливий день".

"Чудово знову зустрічати віцепрезидента Єврокомісії Домбровскіса у Києві у цей особливий день. З Міжнародним жіночим днем! Символічно поруч із моєю улюбленою статуєю святої Ольги в бронежилеті", - написала вона, додавши фото.