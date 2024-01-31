У Київ приїхала заступниця держсекретаря США Нуланд

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула в середу, 31 січня, з візитом до Києва. Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні", - написала Брінк у соціальній мережі Х.

Востаннє Нуланд зустрічалася з українськими посадовцями на початку грудня 2023 року під час візиту до США керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. А останній візит Нуланд до Києва відбувся у вересні 2023 року, коли вона прибула в складі делегації на чолі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Комісія США перевіряє в Україні використання наданої зброї

Візиту Нуланд передувало прибуття до Києва групи американських посадовців, котрі проводять зустрічі з українським військово-політичним керівництвом з метою перевірки використання наданого міністерством оборони США (Пентагон) озброєння для Збройних сил України (ЗСУ).

30 січня учасники групи зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Вони підписали меморандум про посилення співпраці в сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

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