До Києва прибуде прем'єр Японії Фуміо Кісіда (онлайн)

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда прибуде у вівторок до Києва з неоголошеним раніше візитом. Він, зокрема, планує зустрітися з Володимиром Зеленським. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 березня (оновлюється).

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У вівторок вранці російські окупаційні війська обстріляли з мінометів село Басове Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області", - написав Синєгубов у Telegram. За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 14 населених пунктів області, крім того, окупанти намагалися прорвати оборону на куп'янському напрямку, але безуспішно.

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Київ чекає на підтвердження того, чи відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому у вівторок. "Я не знаю, ми чекаємо на підтвердження", - сказала Верещук, відповідаючи на відповідне запитання. "Це був би важливий крок. Їм є що сказати один одному", - переконана міністерка.

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За минулу добу російські окупанти обстрілювали населені пункти Херсонської області 66 разів, унаслідок цього одна людина загинула, сімох поранено, серед них дитина, повідомляє обласна військова адміністрація. "За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 66 разів атакували мирні населені пункти Херсона. Випустили 393 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, дронів, авіації, СПГ і АГС", - ідеться в повідомленні. Окупанти тричі обстріляли житлові квартали Херсона. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

++08.39++

Зміцнення та розвиток відносин з Росією є "стратегічним вибором Китаю", заявив лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. "Курс Китаю на зміцнення стратегічної взаємодії з Росією є непорушним", - передає позицію голови держави МЗС КНР. Міністерство також зазначає, що обидві країни "виступають за багатополярність миру та демократизацію міжнародних відносин".

Також під час зустрічі з Путіним Сі наголосив, що його країна готова "продовжувати конструктивну роль" у політичному врегулюванні війни РФ проти України. "У нещодавно опублікованій "Позиції Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" підтверджено необхідність політичного врегулювання та відмови від мислення "холодної війни" та односторонніх санкцій", - йдеться у повідомленні МЗС. У відомстві додали, що сторони "провели ґрунтовний обмін думками щодо українського питання", а Путін запевнив, що РФ "завжди відкрита для переговорного процесу" та "з повагою ставиться до конструктивної ролі Китаю".

++08.26++

Від початку російського вторгнення в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22209 жертв серед цивільного населення України. З них 8317 осіб було вбито і 13892 поранено, йдеться у щотижневому зведенні організації. "УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено", - підкреслили в ООН.

++08.15++

За минулу добу внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві людини, ще троє дістали поранення, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 20 березня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 3 людини в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram у вівторок уранці.

++07.52++

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір 21 березня відвідати Україну, повідомив японський телеканал NHK із посиланням на представників уряду. Глава уряду Японії планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Згідно з початковим графіком, у вівторок Кісіда мав повернутися до Японії з Індії, де перебував з офіційним візитом, але, за даними телекомпанії, він залишив Індію і наразі прямує в Україну.

++07.38++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що для завершення війн Росії проти України може знадобитися "багато часу", оскільки її припинення потребує виведення військ РФ. "Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив він у понеділок на заході, організованому виданням Rheinische Post. При цьому канцлер зауважив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. Водночас Шольц наголосив, що РФ не має диктувати умови миру. "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність та незалежність", - зазначив глава уряду ФРН.

"Бавовна" у Джанкої

++07.26++

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР) повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр" під час їхнього транспортування залізницею. "Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йдеться також у повідомленні, у якому, утім, не уточнюється, чи відповідальна за ці вибухи Україна.

Місто Джанкой в окупованому Росією Криму було атаковано безпілотниками, повідомила трохи раніше місцева "влада". За словами так званого мера міста Ігоря Івіна, дрони пошкодили кілька об'єктів, зокрема приватний будинок і магазин. "Глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов написав, що в районі Джанкоя "відпрацювала ППО".

++07.17++

Протягом доби російські окупанти завдали 21 авіаційний та 9 ракетних ударів, а також 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться в оперативному зведенні генштабу Збройних сил України вранці у вівторок. Основною метою росіян протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. "Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках", - йдеться, зокрема, в повідомленні.

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