Дніпро: удар РФ частково зруйнував 9-поверхівку, є жертви

Росія завдала ракетного удару по Дніпру. В дев'ятиповерхівці зруйновані кілька поверхів. Є загиблий та поранені.

У п'ятницю, 28 червня, війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого зруйновані чотири поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, відомо про одну загиблу людину. Станом на 20:00 кількість постраждалих збільшилась до дев'яти. Серед них - семимісячне немовля з отруєнням продуктами горіння. Троє людей - у важкому стані, інші - в середньому.

У квартирах заблоковані люди. Попередньо, на зв'язок не виходять двоє. Пошуково-рятувальна операція триває.

У міністерстві внутрішніх справ розповіли, що одного чоловіка надзвичайники врятували - витягнули з автомобіля, засипаного частинами понівеченого будинку.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що саме через такі обстріли Україна постійно нагадує всім партнерам про необхідність посиленння протиповітряної оборони (ППО). "Тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення - потрібен надійний повітряний щит для України", - написав він.