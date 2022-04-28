 Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 03.05.2022

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Культура й стиль життя

Дмитро Богачук: український фотограф, закоханий у Францію

Від безлюдного пляжу в Одесі - до Мон-Сен-Мішель у Нормандії. У Берліні відкрилася виставка робіт неповторного українського фотохудожника Дмитра Богачука.

Одеса, пляж Ланжерон

Одеса, пляж Ланжерон

Від дивовижних мінімалістичних ландшафтів у ніжних тонах - до лаконічних міських замальовок. Від цих не схожих на жодні інші фоторобіт не можуть відірвати погляд і ті, хто далекий від фотографії. 28 квітня у Французькому інституті Берліна у співпраці з берлінською художньою галереєю ArtEast відкрилася виставка "Рівнинний край" ("Das flache Land") відомого українського фотографа, майстра пастельної гами Дмитра Богачука, який працює у жанрі урбаністичного та класичного пейзажу. Ця експозиція - його прем'єра у Німеччині. DW вдалося телефоном поспілкуватися із Дмитром за кілька годин до вернісажу. Інтерв'ю він давав за кермом автомобіля, долаючи разом із дружиною та двома маленькими дітьми нелегкий шлях до Берліна з охопленої війною України.

DW: Дмитре, розкажіть трохи про себе. 

Дмитро Богачук: Я народився у 1987 році у місті Вишневе під Києвом. За освітою - мистецтвознавець. Проте наразі я працюю фотографом та викладаю у Київській школі фотографії. У мене багато талановитих студентів. Але зараз через війну все зупинилося, школа закрита. І ми перебуваємо у підвішеному стані - як, втім, і всі українці. У мене супровідний лист із дозволом на виїзд до Берліна, підписаний міністром культури України. Завдяки цьому ми змогли перетнути кордон. Добираємось на автомобілі всією сім'єю. Разом зі мною - дружина та двоє дітей трьох та п'яти років: Прохор та Ксенія.

Де вас застала війна?

Дмитро Богачук з родиною

Дмитро Богачук з родиною

Ми були вдома - у Броварах під Києвом. Рано вранці 24 лютого за кілометр від нас впали перші бомби. Ми були шоковані, але відразу стало зрозуміло, що це повномасштабне вторгнення. Треба було щось робити. Перше, про що я подумав: треба терміново бігти за водою та найнеобхіднішими продуктами, адже у нас маленькі діти! Потім ми вирішили їхати в аеропорт, щоб кудись полетіти. Але виявилось, що всі авіарейси скасували. В результаті ми залишилися на два з половиною тижні у Броварах. Стан був страшний. Я дзвонив своєму другові, фотографу Саші Нестеровському, в Бучу. Він сказав, що місто окуповане, розповідав страшні історії.

Ми дуже злякалися, що теж потрапимо під окупацію, і поїхали до Хмельницького. Там теж були вибухи, але це не можна порівняти з тим, що відбувалося в Бучі та Броварах. І ось зараз, через два з лишком місяці після початку війни, їдемо в Берлін, де організована виставка моїх робіт. Проте залишатися у Європі ми не плануємо. Ми обов'язково повернемось додому. Тим більше, що у нас батьки там. Вони молодці, тримаються. Ви знаєте, українці взагалі - дуже мужній народ. І ми впевнені: перемога буде за нами.

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Як ви отримали запрошення приїхати у Берлін?

Мою персональну виставку у берлінській художній галереї ArtEast запланували близько року тому. Всі роботи для експозиції були підготовлені та знаходились у Києві, але через війну вони там і застрягли, їх неможливо було вивезти. Але тепер така можливість з'явилася.

Іпор (Yport), Франція

Іпор (Yport), Франція

Розкажіть про концепцію виставки.

В експозиції представлена серія пейзажів, знятих у Франції у період з 2012 по 2022 роки, а також фотографій, які я зробив в Україні. Спочатку планувалося представити лише фотороботи, створені у Франції. Але потім концепцію змінили і вирішили показати те, що знято мною на батьківщині.

Крим

Крим

А що вас пов'язує з Францією?

Для мене Франція - як друга батьківщина. Я дуже часто там буваю, мені близька французька культура, я відчуваю зв'язок із Францією, я закоханий у цю країну. Також володію французькою - щоправда, не досконало. Коли я отримував мистецтвознавчу освіту, мене надихали французькі художники-імпресіоністи. Я марив зображеними на їхніх полотнах краєвидами. Особливо мені близькі Альбер Марке та Клод Моне. Саме їхні твори мене мотивували покинути мистецтвознавство та стати фотохудожником. Я люблю бувати у Франції, її ландшафти мене підкорюють. Мої улюблені регіони - Нормандія та Бретань. Вони дуже гарні з точки зору світла. У своїй роботі я дуже велику увагу приділяю освітленню, а в Нормандії та Бретані щодня з'являється якесь нове незвичайне світло.

Відплив поблизу острова Мон-Сен-Мішель

Відплив поблизу острова Мон-Сен-Мішель

Які нові місця для вас особливо цікаві для проведення зйомки?

Мені б дуже хотілося познімати в Нью-Йорку, взагалі познайомитися з цим містом, з його музеями. Я дуже люблю музеї. Остання моя подорож перед війною була пов'язана з візитом до Музею Гуггенхайма в Більбао, після чого я поїхав фотографувати Стокгольм. Знімаю я у різних ситуаціях. Іноді і вид з вікна може стати інтригуючим. Люблю море. Це для мене - відправна точка. Люблю великі простори.

А людей фотографуєте?

Людей я іноді включаю у свої роботи. Одна з моїх фотографій, яка особливо популярна серед колекціонерів, - дідусь у саду Тюїльрі у Парижі. Його образ, вираз обличчя, одяг нагадали мені персонажів картин бельгійського художника Рене Магрітта. Я вирішив трохи поспостерігати за ним, пішов слідом. Він, мабуть, зрозумів, що я за ним спостерігаю, різко обернувся - і в цей момент я його сфотографував. Ось так, ненароком, вийшла цікава портретна фотографія у міському середовищі. Але взагалі мені зараз нецікаво працювати з обличчями. Була навіть така кумедна історія: якось я намагався зробити портрет знайомого і в якусь мить попросив його на секунду вийти з кадру, оскільки побачив, який гарний у нього за спиною пейзаж, і вирішив спочатку сфотографувати цей вид - для себе.

Київ, Оболонь

Київ, Оболонь

Спочатку я спеціалізувався на чорно-білій фотографії. У цьому сенсі на мене дуже вплинув мій хороший знайомий - відомий американський фотограф британського походження, майстер чорно-білих пейзажів Майкл Кенна, з яким ми разом працювали. Але потім я зрозумів, що фото в кольорі краще розкриваються з емоційної точки зору, і пішов цим шляхом.

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Де ви вже представляли свої роботи?

Насамперед - у галереї Brucie Collections у Києві. Але також у мене були виставки у Тбілісі, Лос-Анджелесі, Парижі. У французькій столиці я представляв і одну із моїх фотокниг.

Які з ваших робіт подобаються найбільше особисто вам?

Для мене особливо близькі ті роботи, з яких почав формуватися мій авторський стиль. Серед них є фотографія, на якій зображений автобус-маршрутка у Вишневому - місті, де я народився та виріс. До речі, це моя перша робота, яку я представляв у Франції. Французького глядача в ній привабило те, що вона дозволяє по-новому, під якимось іншим кутом сприйняти українську реальність завдяки особливому освітленню під час зйомки. А ось знаменитий бразильський фотограф Себастьян Сальгадо, який прийшов на відкриття моєї паризької виставки, виділив роботи, створені в Одесі - сказав, що в них є особлива глибина. Серед фоторобіт, які я показую в Берліні, якраз є фотографії з Одеси.

Жовтий автобус-маршрутка

Жовтий автобус-маршрутка

А хто з німецьких фотохудожників справляє на вас враження?

На мене сильно вплинула Дюссельдорфська школа фотографії, яку я відвідав у 2016 році. Концептуальний і візуальний підхід, безумовно, залишив у моїй творчості величезний слід, дещо "перероблений" під впливом французького імпресіонізму. Моя мистецтвознавча освіта дозволила мені зрозуміти різні естетики та взяти найкраще та найцікавіше для себе. Принаймні я дуже сподіваюся на це. Але остаточне рішення завжди за глядачем.

  • Традиції, які не заборонити

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Традиції, які не заборонити

    Німецький фотограф Моріц Кюстнер відвідував Крим кілька разів. Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.

  • Коли перевернувся весь світ...

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Коли перевернувся весь світ...

    Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.

  • Молитва під забороною?

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва під забороною?

    З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.

  • Культура (не) поза політикою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Культура (не) поза політикою

    12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.

  • Життя з душевною травмою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Життя з душевною травмою

    Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.

  • Чоловіки на молитві

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чоловіки на молитві

    Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.

  • Свідок депортації 1944

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Свідок депортації 1944

    Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.

  • Прописка по-кримськи

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Прописка по-кримськи

    Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

  • Молитва з надією

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва з надією

    Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

  • Чай з пелюстками троянди

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чай з пелюстками троянди

    На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

  • Журналістика під забороною

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Журналістика під забороною

    Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

  • Проблиски надії

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Проблиски надії

    Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.

    Автор: Катерина Луцька


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