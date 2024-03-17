Дмитро Лиховій залишив посаду речника ОСУВ "Таврія"17 березня 2024 р.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій залишив посаду та повертається до виконання обов'язків речника генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник ОСУВ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку", - написав Лиховій ввечері 16 березня у Facebook.
Він зазначив, що в ОСУВ "Таврія" був "тимчасово у відрядженні", а не на постійній штатній посаді. "Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Маю відзнаки. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ", - додав Лиховій.
Читайте також: Сирський провів кадрові перестановки серед командирів бригад
Лиховій: Жодних підстав для конспірології
При цьому він зауважив, що новину про закінчення його роботи в ОСУВ "Таврія" дехто сприйняв у контексті "утисків і чисток у ЗСУ, прив'язавши до інших кадрових рішень". "Їм пояснюй, а вони гнуть своєї. Хоча для конспірології тут немає жодних підстав. У Збройних силах щодня здійснюються тисячі переміщень. Посади й підрозділи утворюються, зникають, утворюються на іншому місці", - написав Лиховій та попросив не приплітати політику й не писати: "Зрада, ще один офіцер відправлений у відставку".
Напередодні стало відомо, що з посади речника Повітряних сил ЗСУ йде Юрій Ігнат, який обіймав її з 2018 року.
Читайте також: З генералів у дипломати: що означає призначення Залужного послом у Великобританії