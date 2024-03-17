Дмитро Лиховій залишив посаду речника ОСУВ "Таврія"

Лиховій каже, що закінчення його роботи в ОСУВ "Таврія" не означає "утисків чи чисток у ЗСУ".

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій залишив посаду та повертається до виконання обов'язків речника генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник ОСУВ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку", - написав Лиховій ввечері 16 березня у Facebook.

Він зазначив, що в ОСУВ "Таврія" був "тимчасово у відрядженні", а не на постійній штатній посаді. "Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Маю відзнаки. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ", - додав Лиховій.

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Лиховій: Жодних підстав для конспірології

При цьому він зауважив, що новину про закінчення його роботи в ОСУВ "Таврія" дехто сприйняв у контексті "утисків і чисток у ЗСУ, прив'язавши до інших кадрових рішень". "Їм пояснюй, а вони гнуть своєї. Хоча для конспірології тут немає жодних підстав. У Збройних силах щодня здійснюються тисячі переміщень. Посади й підрозділи утворюються, зникають, утворюються на іншому місці", - написав Лиховій та попросив не приплітати політику й не писати: "Зрада, ще один офіцер відправлений у відставку".

Напередодні стало відомо, що з посади речника Повітряних сил ЗСУ йде Юрій Ігнат, який обіймав її з 2018 року.

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