Для зміцнення соцпослуг: Світовий банк додатково виділяє Україні 200 мільйонів доларів

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20-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 15 березня.
24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніку подій 24 лютого - 14 березня читайте тут.
DW стежить за подіями вівторка, 15 березня (час київський)
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На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь, повідомляє генштаб збройних сил. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.
++01.06++
Війська РФ посилюють обстріл Маріуполя, Києва, Харкова, Чернігова та інших населених пунктів України з далекої відстані, повідомляється на сайті міністерства оборони США. Загалом з початку війни було випущено понад 900 ракет різних типів та розмірів, зазначається у повідомленні.
За словами представника Пентагону, останнім часом російські військові дедалі частіше застосовують далекобійні ракети, що завдають невиборчих ударів, продовжуючи "військові зусилля із захоплення цих населених пунктів із застосуванням дедалі більшого насильства". Тим не менш, українська армія продовжує опір, і російський наступ не досяг значного прогресу в останні дні.
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Російські військові поранили під Києвом ймовірно журналіста американського телеканалу Fox News. Ведучий телеканалу повідомив у телеефірі, що про цей інцидент відомо мало деталей, а команда Fox News намагається з'ясувати деталі. Як написала у своєму Facebook генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова, наразі журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Вона прикріпила до посту фото посвідчення пораненого журналіста, якого, ймовірно, звуть Бенджамін Холл.
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Світовий банк оголосив про виділення 200 мільйонів доларів Україні - ідеться про додаткове та перепрограмоване фінансування для зміцнення соціальних послуг України для вразливих верств населення. Ці кошти є додатковими до 723 мільйонів доларів, мобілізованих для України, з яких 350 мільйонів уже виділені, зазначається на сайті СБ. Це фінансування є частиною пакета підтримки у розмірі 3 мільярди доларів, який група Світового банку оголосила раніше
++00.15++
Парламент Естонії закликав країни-члени НАТО закрити небо України від російського агресора, йдеться у повідомленні українського парламенету. Голова ВР Стефанчук заявив, що це перше таке рішення від парламенту країни, яка входить до ЄС та НАТО. Раніше НАТО відмовилося закрити небо над Україною, але вирішило провести через систему своїх закупівель 50 тонн дизпалива для України. Президент Зеленський на це сказав: "Ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові".
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Володимир Зеленський пропонує парламенту затвердити продовження воєнного стану з 26 березня на 30 днів. Відповідний законопроєкт для затвердження указу президента про продовження терміну дії воєнного стану зареєстрований у Верховній Раді. Нині воєнний стан запроваджений до 27 березня.
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Зеленський: Воєнний стан вводиться на всій території України