В Україні викрили консулку за продаж віз нелегалам із Азії

Співробітниця посольства в одній із країн Центральної Азії незаконно допомагала оформлювати студентські візи в Україну, аби потім люди могли виїхати в Євросоюз.

Правоохоронці у взаємодії з міністерством закордонних справ викрили консулку України в одній з країн Центральної Азії, яка незаконно надавала українські візи. Про це у четвер, 9 листопада, повідомили пресслужби Служби безпеки та Національної поліції України.

Перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, секретарка з консульських та адміністративних питань за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через територію України. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в'їзду до України як студентів українських закладів вищої освіти, повідомляють в СБУ.

За даними СБУ, консулці допомагали двоє іноземців, які підшукували клієнтів, домовлялися про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці схем. Вартість такої "послуги" становила до 3,8 тисячі доларів з людини, зазначають у Національній поліції України.

"Обіймаючи посаду другого секретаря з консульських та адміністративних питань, в 2020-2021 роках жінка вносила неправдиві відомості до електронних реєстрів. Таким чином оформила 23 візи для в’їзду в Україну громадянам Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн із так званого переліку "країн міграційного ризику", - розповіли в Нацполіції.

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Посадовиця придбала чотири квартири

За даними МЗС України, за час роботи посадовиці з серпня 2018 року по вересень 2023 року консульство видало 900 віз без погоджень. "За цей самий період часу вона придбала три квартири в Києві та одну в Одесі загальною вартістю пів мільйона доларів", - вказують у поліції.

У ході обшуків правоохоронці виявили десять тисяч доларів, переписки з охочими незаконно перетнути кордон України, ноутбук зі списками та паспортними даними "клієнтів" та інші докази. Консулці повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів службовою особою з використанням службового становища (частина третя статті 332 Кримінального Кодексу України).

Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Консулці загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Міністерство закордонних справ України заявило, що посадовицю викликали із закордонного відрядження для показів слідству. Також відомство посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву МЗС.

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