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Естонія надає Україні новий пакет військової допомогиФото: Ben Birchall/PA Wire/empics/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Естонія надає Україні пакет допомоги майже на 500 тисяч євро

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У новому пакеті військової допомоги Естонія передасть Києву гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, патрульні катери, тепловізори і медичне спорядження, йдеться на сайті міноборони країни.

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Уряд Естонії виділяє Україні черговий пакет військової допомоги на суму 494,3 тисячі євро, повідомляється на сайті міністерства оборони країни у четвер, 16 березня. Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони країни Ханно Певкура, зроблену після зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" напередодні.

"Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів, але ми також маємо продовжувати (надавати - Ред.) менші, цільові пакети допомоги. Звідси наше сьогоднішнє рішення передати цей пакет допомоги, як продовження попереднього, на оснащення спецпідрозділів і снайперів", - зазначив Певкур.

Як зазначається у повідомленні міноборони Естонії, новий пакет допомоги включає напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне обладнання, патрульні катери та тепловізори. Крім того, Україні також передадуть медичне обладнання.

Допомога Естонії складає вже 400 мільйонів євро

Загалом країна вже надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро, що перевищує один відсоток ВВП Єстонії. Раніше Естонія передавала, зокрема, ракети до протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання для зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У співпраці з Німеччиною Естонія надала Україні два польові госпіталі та медичне приладдя на суму майже 15 мільйонів євро. Третій польовий госпіталь Естонія передає у співпраці з Нідерландами та Норвегією.

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