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СуспільствоУкраїна

"Для РФ я ворог": як німець у Полтаві пише книги про війну

Вікторія Покатілова
7 червня 2024 р.

Крістофер Брумме - письменник та публіцист родом з Берліна. 8 років тому він переїхав до Полтави, почав волонтерити і писати книги про життя українців та про війну з Росією. Чому не планує покидати Україну? Крістофер поділився з DW.

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