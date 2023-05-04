"Для РФ я ворог": як німець у Полтаві пише книги про війну

07.06.2024 7 червня 2024 р.

Крістофер Брумме - письменник та публіцист родом з Берліна. 8 років тому він переїхав до Полтави, почав волонтерити і писати книги про життя українців та про війну з Росією. Чому не планує покидати Україну? Крістофер поділився з DW.