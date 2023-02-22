Для графіті Бенксі на Київщині облаштували систему захисту

У селищі Бородянка у Київській області у середу, 22 лютого, презентували систему захисту робіт Бенксі від вандалів та несприятливих погодних умов. Її було облаштовано низкою приватних компаній за ініціативи Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

На презентації чиновники ОВА розповіли, що задля того, щоб захистити малюнки від можливого вандалізму та погодних умов, на роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної. Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони. Малюнки перебуватимуть під захистом, доки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно.

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"Роботи Бенксі мають культурне та історичне значення для країни як пам'ятка того, що світло обов'язково перемагає темряву. Зараз важливо протидіяти можливим спробам вандалізму, що ми вже бачили нещодавно. І ми вдячні нашим партнерам, інженерам із безпеки, які змогли знайти найбільш вдале рішення в непростих умовах та втілити його в життя", - прокоментував під час презентації заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов, повідомляє пресслужба адміністрації.

Роботи вуличного художника Бенксі з'явилися в українських містах восени 2022 року. Відтоді вони стали одними із символів підтримки України. У грудні 2022-го одну з робіт намагалися викрасти, тому було ініційовано проєкт із захисту малюнків.

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