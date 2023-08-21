Для дисципліни солдат: в Україні створять військову поліцію

У міноборони повідомили про розробку законопроєкту про військову поліцію, що матиме повноваження з оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань військових злочинів.

В Україні анонсували створення нового органу - військової поліції. Розробкою законопроєкту щодо її діяльності займається наразі міноборони. Цей підрозділ має стати "військовим формуванням із правоохоронними функціями і входитиме в систему міноборони України", повідомили у міністерстві понеділок, 21 серпня.

Військову поліцію буде створено на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України. До неї перейдуть окремі повноваження з оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань ввійськових злочинів у зоні бойових дій.

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Мета військової поліції - підтримання дисципліни

Метою створення військової поліції називається підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, міноборони та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ).

Серед основних завдань: правоохоронна діяльність із запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів, оперативно-розшукова діяльність, спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ, забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ, захист прав військовослужбовців; захист державного майна та виконання покарань.

На базі комітету парламенту України з правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої є створення робочої моделі військової юстиції, частиною якої стане військова поліція. Наразі законопроєкт перебуває на стадії узгодження.

Передбачається також досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

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