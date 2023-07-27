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Випадок Харлан: МОК закликав бути делікатними до українців

Анастасія Шепелева
4 хв. тому

У відповідь на дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації чутливо ставитися до таких ситуацій.

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан
Українська фехтувальниця Ольга ХарланФото: Andreas Solaro/AFP/Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у четвер, 27 липня, закликав спортивні федерації ставитися з делікатністю до ситуацій за участі українських спортсменів та спортсменів, які виступають під нейтральними прапором.

У МОК привітали повернення українців до участі у змаганнях, де беруть участь, зокрема, нейтральні спортсмени з Росії та Білорусі. Водночас там зазначили, що усвідомлюють, які "складні внутрішні конфлікти вони (українські спортсмени. - Ред.) можуть мати, враховуючи агресію проти їхньої країни. Тому ми закликаємо міжнародні федерації з необхідним ступенем делікатності підходити до ситуацій, пов'язаних з українськими та окремими нейтральними спортсменами", - заявили в МОК.

У МОК наголосили, що продовжують залишатися "повністю солідарними" з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України.

Заява була оприлюднена після того, як стало відомо про дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан з чемпіонату світу через її відмову потиснути руку росіянці Анні Смирновій.

Смирнова, розлючена такою зневагою і поразкою, відмовилася покинути арену і цілу годину сиділа на стільці.

Україна буде оскаржувати дискваліфікацію

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев зазначив, що Україна спробує оскаржити рішення про дискваліфікацію Харлан. А міністр спорту України Вадим Гутцайт назвав інцидент між Харлан і Смирновою провокацією російської спортсменки.

У правилах FIE сказано, що обидва фехтувальники повинні потиснути один одному руки після оголошення результату.

Рішення про дискваліфікацію Харлан в Офісі президента України вже назвали "ганебним". "Рішення є проявом повної відсутності емпатії, нерозуміння емоційного контексту і є абсолютно ганебним", - цитує радника глави ОП Михайла Подоляка AFP. Крім того, у Twitter він оприлюднив фото, на якому, як зазначив політик, російська спортсменка Смирнова позує у військовій хутряній шапці поруч із хлопцем у військовій формі. На голові у нього шапка в кольорах російського прапора.

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