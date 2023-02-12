Зеленський увів в дію санкції РНБО щодо 199 росіян

У новому санкційному списку опинився колаборант, новий "директор" ЗАЕС Юрій Чернічук, а також 199 громадян Російської Федерації, зокрема атомники та військові.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, указом увів в дію нові антиросійські санкції, визначені Радою національної безпеки та оборони (РНБО).

До списку осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи, запропоновані Службою безпеки України, потрапили 199 громадян Росії, переважно пов'язаних зі сферою атомної енергетики та військово-промисловим комплексом. Крім того, санкції наклали на одного громадянина України - Юрія Чернічука, ексспівробітника Запорізької атомної електростанції, який пішов на співпрацю з окупантами та очолив підконтрольний їм атомний об'єкт.

Також під санкції потрапив російський дипломат і помічник президента Росії Володимира Путіна із зовнішньоекономічної політики Юрій Ушаков.

Обмеження щодо цих 200 осіб будуть чинними протягом 50 років і передбачають, зокрема, блокування активів, припинення торгових операцій, польотів, перевезень територією України, виведення капіталу з країни, заборону участі у приватизації, анулювання ліцензій та інших дозволів, зокрема на користування надрами, тощо.

Як ідеться в рішенні РНБО, міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень.

Раніше в січні під українські санкції потрапили 198 пропагандистів РФ, серед яких є й колишні українські політики й публічні особи, зокрема, ексдепутат Луганської облради від "Партії регіонів" та "діяч" самопроголошеної "ЛНР" Родіон Мірошник, колишній депутат Верховної Ради України Спиридон Кілінкаров.

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