Директор ФБР Рей покине пост до інавгурації Трампа

Крістофер Рей був призначений директором ФБР у 2017 році. Йому на зміну прийде ультраправий прихильник Трампа, відомий критикою відомства і підтримкою теорії змови.

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Крістофер Рей має намір піти у відставку із закінченням терміну повноважень президента США Джо Байдена. Рей "чесно та сумлінно служив нашій країні" і під час президентства Байдена, і під час попереднього періоду повноважень Дональда Трампа, йдеться в заяві генерального прокурора США Мерріка Гарленда, оприлюдненій в середу, 11 грудня, міністерством юстиції США.

Гарленд наголосив, що на своїй посаді директор ФБР відповідає за "захист незалежності ФБР від неправомірного впливу під час кримінальних розслідувань". За його словами, ця незалежність "має центральне значення для збереження верховенства права". "Директор Рей виконав цю роботу сумлінно та вміло", - резюмував Гарленд.

Згідно із законодавством США, директор ФБР має обіймати свою посаду протягом десяти років, щоб захистити бюро від політичного впливу.

Розслідування ФБР щодо Трампа і Байдена

Рей оголосив своє рішення співробітникам, і його ремарки опосередковано вказують, що ФБР опинилося в політично заангажованому становищі "з новим президентом, який відкрито зневажає відомство", пише видання The New York Times.

"Я вирішив, що для бюро буде правильним, якщо я допрацюю до кінця повноважень нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку, - цитує Рея видання. - Це найкращий спосіб уникнути ще більшого втягування бюро в боротьбу, одночасно зміцнюючи цінності і принципи, які такі важливі для того, як ми виконуємо нашу роботу".

За час перебування на посаді Рей курував широкий спектр питань національної безпеки, зокрема тероризм, ескалацію кібератак і загрози з боку геополітичних конкурентів США, як-от Китаю, Ірану і Росії. Окрім того, ФБР проводило низку розслідувань й щодо Трампа, нагадує видання. Зокрема, у 2022 році бюро провело санкціонований судом обшук у його маєтку Мар-а-Лаго в пошуках секретних документів, вивчаючи спроби Трампа скасувати результати президентських виборів 2020 року та його можливі зв'язки з РФ у контексті імовірного втручання Росії у вибори 2016 року, в яких переміг саме Трамп.

Під керівництвом Рея бюро також розслідувало діяльність чинного президента Джо Байдена щодо його поводження з секретними документами на посаді віцепрезидента та розслідувало справу щодо сина Байдена - Хантера, зазначає NYT.

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Новий директор ФБР - ультраправий прихильник Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп привітав це рішення, назвавши його "великодушним" з огляду на те, що до закінчення терміну повноважень Крістофера Рея залишається ще майже три роки. Проте він уже оголосив намір призначити новим главою ФБР 44-річного Кеша Патела, колишнього радника директора Національної розвідки і начальника апарату міністра оборони під час першого президентського терміну Трампа.

Трамп має намір призначити Кеша Патела директором ФБР Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Пател раніше виступав за позбавлення ФБР розвідувальних функцій і чистку його лав від усіх співробітників, які відмовляються підтримувати програму Трампа. Його допитували в межах розслідування у справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Крім того, Кеш Пател є прихильником ультраправої теорії змови "глибинної держави", яка припускає, що урядовці діяли з політичною метою проти планів Трампа під час його першого терміну, вказує AFP.

Також Пател стверджує, що чинний директор ФБР Рей "зробив усе", щоб "саботувати успіх і майбутнє Америки".