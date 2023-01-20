Директор ЦРУ знову таємно приїздив до Києва

Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та розповів йому про можливі військові плани Росії на найближчі місяці. Новини дня.
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня знову таємно приїздив до Києва. Там він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, якому розповів про свої "припущення щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці".
Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на обізнані джерела. Інформацію про візит підтвердили інформаційні агентства AP, Reuters і AFP.