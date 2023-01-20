Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві та розповів йому про можливі військові плани Росії на найближчі місяці. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 20 січня.

++07:29++

Директор ЦРУ знову таємно приїздив до Києва

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня знову таємно приїздив до Києва. Там він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, якому розповів про свої "припущення щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці".

Про це повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на обізнані джерела. Інформацію про візит підтвердили інформаційні агентства AP, Reuters і AFP.

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