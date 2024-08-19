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Директор Асканії-Нової: Повне знищення заповідника - не факт

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
19 серпня 2024 р.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські окупанти капітально розграбували "Асканію-Нову" і можна сказати, що її "більше немає". Дирекція заповідника відреагувала: заява перебільшена.

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У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" зберігалися унікальні види рослин і тварин
Сайгак у заповіднику "Асканія-Нова"Фото: Alexei Konovalov/TASS/dpa/picture alliance

Російська окупаційна армія розграбувала та практично знищила біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області. Про це заявив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", опублікованому в понеділок, 19 серпня.

"Вони його знищують. Останнє, що я чув - вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - сказав він.

Дирекція "Асканії-Нової": про повне знищення заповідника не йдеться

Згодом на слова Прокудіна відреагував директор заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал. За його словами, факти вивезення окупантами тварин є, але про повне знищення заповідника не йдеться. "Це процес, що відбувається, але не доконаний факт", - цитує його державне інформаційне агентство "Укрінформ".

Шаповал розповів, що російські окупанти вивезли з "Асканії-Нової" в РФ і анексований Крим 20 тварин, ще частина тварин загинула через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу та ветеринарного обслуговування, а значна частина заповідного степу - понад дві тисячі гектарів - вигоріла внаслідок пожеж різної природи.

"Ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА, Держекоінспекцією. Відкрито низку кримінальних проваджень. Факти значних збитків, завданих збройною агресією і окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника - ні", - сказав він.

Слова Прокудіна, що "заповідника більше немає" Шаповал назвав вирваними з контексту.

"Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області була унікальною не лише для України, а й для Європи. Її заповідна зона - понад 33 тисячі гектарів. Щороку біосферний заповідник, де зберігались унікальні види рослин і тварин, відвідували близько 140 тисяч туристів. Територія заповідника опинилася під окупацією Росії вже вранці 24 лютого 2022 року - в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За час окупації на території заповідника відбулися десятки пожеж, також повідомлялось про те, що російські окупанти масово вивозять тварин, а на решту влаштовують "сафарі".

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Дирекція "Асканії-Нової": Факти вивезення тварин є, але про знищення заповідника не йдеться

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