Дипломати повернули з Угорщини трьох полонених в Україну

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених, повідомив у вівторок, 20 червня, речник українського міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко.

За його словами, звільнені військові перебувають на українській території, їм надається "всіляка підтримка".

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - написав Ніколенко у Facebook.

Угорщина домовилась з Росією в обхід Києва

9 червня угорський віцепрем'єр-міністр у справах церкви Жолт Шемьєн у коментарі угорському виданню ATV визнав факт передачі Росією Угорщині 11 українських військовополонених з Закарпаття. За його словами, передача відбулася за "посередництва" Російської православної церкви (РПЦ) і на прохання угорської сторони.

МЗС України обурюється, що український уряд не був поінформований про перемовини між Угорщиною та РФ щодо передачі військовополонених, а дізнався про це з повідомлень ЗМІ та публічних заяв угорських чиновників. До пояснень угорську владу закликали й у Європейському Союзі.

Ще вчора Ніколенко зауважив, що українські дипломати не мають прямого контакту з власними громадянами. Натомість угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто запевняє, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії українських полонених, бо переговори вели "релігійні організації". Самі українці, за його словами, "вільні у своєму пересуванні в Угорщині", і "якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити".

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