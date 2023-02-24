Дев'ять років війни: Залужний подякував українцям (онлайн)

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 24 лютого.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував усім українцям за спротив Росії. "За дев'ять років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців ДАПу й Азовсталі", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

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Російські військові та китайський виробник безпілотних літальних апаратів Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology ведуть переговори щодо масового виробництва дронів для РФ, повідомляє Der Spiegel. За його даними, компанія також погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотника ZT-180 і надати їх міністерству оборони РФ до квітня 2023 року. За оцінками військових експертів, такий БПЛА здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кг.

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Танк біля посольства РФ в Берліні Фото: Julius-Christian Schreiner/dpa/picture alliance

Перед посольством Росії в Берліні виставили підбитий танк. За словами ініціаторів акції, машину знищила українська протитанкова міна недалеко від Києва в перші дні вторгнення. Танк Т-72 слугує нагадуванням про початок війни, зазначили організатори. Берлінський район Мітте спочатку відмовив у розміщенні об'єкта, але потім ініціатори з Музею "Бункер" у Берліні домоглися дозволу в суді.

Китай оприлюднив текст "мирного плану"

++08.15++

Китайська влада закликала до припинення вогню і початку мирних переговорів між Росією та Україною в рамках своєї "мирної ініціативи", текст якої опубліковано на сайті МЗС КНР у п'ятницю, 24 лютого. "Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" і "українська криза". Крім того, у тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією і не піддаються критиці жодні дії РФ.

++08.00++

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. "24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - написав він Telegram.

Глава держави наголосив, що 2023 рік буде роком перемоги. "Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!", - написав президент.

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++07.45++

Росіяни за добу завдали 10 ракетних і 31 авіаційного удару, здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Унаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об'єкти в Харківській і Херсонській областях. Є загиблі та поранені серед мирного населення", - йдеться в ранковому зведенні.

Україна за добу завдала 17 авіаударів по районах зосередження військ РФ, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

++07.20++

Генеральна асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила "мирну резолюцію" з вимогою від РФ "негайно, повністю та беззастережно" вивести всі свої збройні сили з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

На підтримку документу, що закликає до "всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні" висловилася 141 країна зі 193. Представники семи країн - Білорусі, Малі, Нікарагуа, Росії, Сирії, Північної Кореї та Еритреї - проголосували проти, 32 держави, включаючи Казахстан, Вірменію, Індію та Китай - утрималися.

++07.00++

Виступаючи на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченій річниці вторгнення РФ в Україну, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), закликала міжнародне співтовариство об'єднати зусилля для припинення війни. "Шлях до миру дуже ясний, - заявила вона. - Росія повинна вивести своїх солдатів з України. Росія повинна припинити бомбардування. Росія повинна повернутися до Статуту ООН". За словами глави МЗС ФРН, всі країни - члени ООН можуть зробити свій внесок у цей "мирний план" - агресору слід дати зрозуміти, що він повинен припинити війну.

У своєму виступі Бербок також відповіла на критику з боку тих держав, які звинувачують Захід у подальшому розпалюванні війни. "Деякі з вас кажуть, що ми підливаємо масла у вогонь, озброюючи Україну. З чого б це? Ми не хотіли цієї війни. Ми не обирали цю війну", - підкреслила глава німецького МЗС.

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