 Deutsche Welle спростовує брехню російського телеканалу RT на свою адресу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Deutsche Welle спростовує брехню російського телеканалу RT на свою адресу

Телеканал RT без жодних підстав звинуватив Deutsche Welle у розповсюдженні фальшивого відеоролика. DW вимагає виправити публікацію.

Стаття на сайті RT, в якій DW звинувачують у розповсюдженні фальшивого відео

Стаття на сайті RT, в якій DW звинувачують у розповсюдженні фальшивого відео

7 травня фінансований російською державою телеканал RT розмістив на своєму сайті статтю, в якій Deutsche Welle серед інших ЗМІ звинувачують у розповсюдженні фальшивого відео. У цій публікації телеканал стверджує, що DW оприлюднила запис, на якому ймовірні співробітники московського аеропорту Шереметьево зі сміхом слідкували за катастрофою літака Sukhoi Superjet-100 та коментували її.

DW.COM

Удар блискавки навряд чи міг стати причиною, яка привела до катастрофи літака "Аерофлоту", що аварійно приземлився у Шереметьєво, впевнений німецький експерт з цивільної авіації. (06.05.2019)

У московському аеропорту "Шереметьєво" знайдені "чорні скриньки" Superjet-100, який зазнав аварії. Слідчий комітет РФ назвав версії аварії літака. (06.05.2019)

Унаслідок авіакатастрофи в московському аеропорту "Шереметьєво" загинула 41 людина. На борту літака було 78 пасажирів та членів екіпажу. (06.05.2019)

У зв'язку із цим офіційний представник DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявляє: "В жодному зі своїх матеріалів, незалежно від мови чи каналу публікації, DW не використовувала і не розповсюджувала вказане відео. Ми категорично спростовуємо твердження, що міститься в матеріалі російського телеканалу RT, ніби DW розповсюджувало це відео, і вимагаємо від RT внести в публікацію виправлення".

Нагадаємо, що 5 травня внаслідок авіакатастрофи літака Sukhoi Superjet-100 в московському аеропорту "Шереметьєво" загинула 41 людина. Лайнер російської авіакомпании "Аерофлот", який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в аеропорт вильоту "Шереметьєво", здійснив аварійну посадку та загорівся. Частині з 78 осіб, які перебували на борту, вдалося врятуватися, евакуювавшись аварійним трапом.

Слідство розглядає різні версіїавіакатастрофи, серед яких, зокрема, "недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, які проводили технічний огляд літака, несправність повітряного судна, несприятливі метеоумови".

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