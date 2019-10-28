 Deutsche Welle вітає слова очільника МЗС РФ про відмову від санкцій проти медіакомпанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Новини

Deutsche Welle вітає слова очільника МЗС РФ про відмову від санкцій проти медіакомпанії

Офіційний представник Deutsche Welle вважає, що санкції проти медіакомпанії в РФ "не були би жодним вином виправданими". Крістоф Юмпельт задоволений заявою очільника МЗС РФ.

Будівля Deutsche Welle в Бонні

Будівля Deutsche Welle в Бонні

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle вітає заяву міністра внутрішніх справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія не вважає за необхідне та можливе запровадження якихось обмежень стосовно західних ЗМІ, зокрема щодо Deutsche Welle.

DW.COM

Deutsche Welle відмовилася брати участь у засіданні комісії Держдуми РФ з розслідування іноземного втручання. Медіакомпанію пригрозили позбавити акредитації. Гендиректор Лімбург відкинув звинувачення на адресу DW. (04.09.2019)

Після чергових протестних демонстрацій у Москві, котрі супроводжувалися масовими затриманнями, Росія звинуватила німецьку медіакомпанію Deutsche Welle у втручанні в протести. Мовник відкидає закиди. (05.08.2019)

Як повідомили російські агентства в середу, 6 листопада, Лавров, виступаючи на конференції з питань свободи слова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, заявив: "МЗС не підтримує ідеї, котрі спрямовані на позбавлення акредитації будь-якого ЗМІ". Так міністр відповів на питання, чи вважає він за необхідне позбавляти акредитації іноземні ЗМІ, включно з Deutsche Welle.

Офіційний представник DW Крістоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) заявив з цього приводу: "Запровадження санкцій проти DW не було би жодним чином виправданим". Крім того, медіакомпанія Deutsche Welle, за його словами, підкреслює, що з боку DW жодних визнань провини при висвітленні протестів у Москві влітку цього року не було. "Можливо, це непорозуміння", - заявив Юмпельт.

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