Deutsche Post припиняє пересилання телеграм

В останній день 2022 року німецькі листоноші доставлять останні телеграми. Сервіс працював півтора сторіччя.
https://p.dw.com/p/4LZjt
Реклама
Німецький концерн Deutsche Post у суботу, 31 грудня 2022 року, доставить свої останні телеграми та закриє цей сервіс, який працював 150 років. Свій рекорд послуга встановила у 1978 році - тоді було відправлено близько 13 мільйонів повідомлень.
Також незабаром німецька пошта зовсім прибере автомати з продажу поштових марок, оскільки для таких пристроїв практично не випускають запчастин. Замовляти нові автомати Deutsche Post не має наміру.
Крім цього у країні вимикають вуличні телефонні автомати, які прослужили майже 140 років. Спочатку в них не можна було розплатитися монетами, скоро неможливо буде й спеціальними картами, а отже, дзвонити з будок теж перестануть.