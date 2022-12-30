Deutsche Post припиняє пересилання телеграм

Німецький концерн Deutsche Post у суботу, 31 грудня 2022 року, доставить свої останні телеграми та закриє цей сервіс, який працював 150 років. Свій рекорд послуга встановила у 1978 році - тоді було відправлено близько 13 мільйонів повідомлень.





Телеграфна депеша прусського короля та майбутнього німецького імператора Вільгельма I (Wilhelm I) про капітуляцію французької армії та полон Наполеона III після Битви при Седані, спрямована королеві Августі (Königin Augusta) у вересні 1870 року Фото: akg-images/picture alliance

Телеграма про загибель німецького художника Франца Марка (Franz Marc) під час Битви при Вердені у березні 1916 року Фото: Karl Schnoerrer/dpa/picture alliance





Також незабаром німецька пошта зовсім прибере автомати з продажу поштових марок, оскільки для таких пристроїв практично не випускають запчастин. Замовляти нові автомати Deutsche Post не має наміру.

Один із берлінських поштамтів у 1929 році Фото: akg-images/picture alliance

Крім цього у країні вимикають вуличні телефонні автомати, які прослужили майже 140 років. Спочатку в них не можна було розплатитися монетами, скоро неможливо буде й спеціальними картами, а отже, дзвонити з будок теж перестануть.