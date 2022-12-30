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Телеграма з написом "Я тебе кохаю"
Телеграма з написом "Я тебе кохаю"Фото: Franziska Kraufmann/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

Deutsche Post припиняє пересилання телеграм

Ірина Чевтаєва | Роман Губа
5 год. тому

В останній день 2022 року німецькі листоноші доставлять останні телеграми. Сервіс працював півтора сторіччя.

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Німецький концерн Deutsche Post у суботу, 31 грудня 2022 року, доставить свої останні телеграми та закриє цей сервіс, який працював 150 років. Свій рекорд послуга встановила у 1978 році - тоді було відправлено близько 13 мільйонів повідомлень.

Телеграфна депеша прусського короля та майбутнього німецького імператора Вільгельма I (Wilhelm I) про капітуляцію французької армії та полон Наполеона III після Битви при Седані, спрямована королеві Августі (Königin Augusta) у вересні 1870 року
Телеграфна депеша прусського короля та майбутнього німецького імператора Вільгельма I (Wilhelm I) про капітуляцію французької армії та полон Наполеона III після Битви при Седані, спрямована королеві Августі (Königin Augusta) у вересні 1870 рокуФото: akg-images/picture alliance
Телеграма про загибель німецького художника Франца Марка (Franz Marc) під час Битви при Вердені у березні 1916 року
Телеграма про загибель німецького художника Франца Марка (Franz Marc) під час Битви при Вердені у березні 1916 рокуФото: Karl Schnoerrer/dpa/picture alliance



Також незабаром німецька пошта зовсім прибере автомати з продажу поштових марок, оскільки для таких пристроїв практично не випускають запчастин. Замовляти нові автомати Deutsche Post не має наміру.

Один із берлінських поштамтів у 1929 році
Один із берлінських поштамтів у 1929 роціФото: akg-images/picture alliance

Крім цього у країні вимикають вуличні телефонні автомати, які прослужили майже 140 років. Спочатку в них не можна було розплатитися монетами, скоро неможливо буде й спеціальними картами, а отже, дзвонити з будок теж перестануть.

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