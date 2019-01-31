Deutsche Bank завершив 2018-й з прибутком після трьох збиткових років

Найбільший німецький комерційний банк Deutsche Bank закінчив 2018 рік із чистим прибутком в 341 мільйон євро. Про це кредитний інститут повідомив у п'ятницю, 31 січня. Роком раніше було зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів євро. Прибуток до оподаткування становив 1,3 мільярда євро. Це - перший прибутковий рік банку з 2014-го.
Утім, в останньому кварталі минулого року банк зафіксував збиток у розмірі 409 мільйонів євро. Такі фінансові показники банку відповідали очікуванням біржових аналітиків, зазначає агентство dpa.
Щодо поточного року, то голова правління банку Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) утримався від прогнозів. Утім, очікується, що витрати банку цього року становитимуть 21,8 мільярда євро та скоротяться більше, ніж планувалося. Минулого року цей показник становив 22,8 мільярда. Заплановане подальше скорочення персоналу - кількість співробітників банку в усьому світі має знизитися до менш ніж 90 тисяч людей.
Кредитний інститут повідомив також про врегулювання майже всіх (19 з 20) правових спорів, які існували на початок 2016 року, та скорочення відповідних резервів на випадок штрафів.
В останні роки Deutsche Bank переживав скрутні часи - банк опинився в центрі багатьох скандалів, на нього були накладено чималі штрафи, передусім у США. У 2015 році банк зафіксував рекордний збиток у 6,7 мільярда євро, в 2016 році через великий штраф у США збиток становив 1,4 мільярда євро.
В 2017 році банку не вдалося повернутися в зону прибутку через податкову реформу в США, яка спричинила додаткове навантаження для найбільшого німецького комерційного фінансового інституту в 1,4 мільярда євро.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Американський легіонер
Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Авто-трійця
Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Володар турбін
Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Король аспірину
Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Цифровий революціонер
Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Головний поштар Німеччини
5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Людина майбутнього
Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".
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Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
П'ятизірковий керівник
Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.
Автор: Ганна Бєднова