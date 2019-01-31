Deutsche Bank завершив 2018-й з прибутком після трьох збиткових років

Найбільший німецький комерційний банк Deutsche Bank закінчив 2018 рік із чистим прибутком в 341 мільйон євро. Про це кредитний інститут повідомив у п'ятницю, 31 січня. Роком раніше було зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів євро. Прибуток до оподаткування становив 1,3 мільярда євро. Це - перший прибутковий рік банку з 2014-го.

Утім, в останньому кварталі минулого року банк зафіксував збиток у розмірі 409 мільйонів євро. Такі фінансові показники банку відповідали очікуванням біржових аналітиків, зазначає агентство dpa.

Щодо поточного року, то голова правління банку Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) утримався від прогнозів. Утім, очікується, що витрати банку цього року становитимуть 21,8 мільярда євро та скоротяться більше, ніж планувалося. Минулого року цей показник становив 22,8 мільярда. Заплановане подальше скорочення персоналу - кількість співробітників банку в усьому світі має знизитися до менш ніж 90 тисяч людей.

Кредитний інститут повідомив також про врегулювання майже всіх (19 з 20) правових спорів, які існували на початок 2016 року, та скорочення відповідних резервів на випадок штрафів.

В останні роки Deutsche Bank переживав скрутні часи - банк опинився в центрі багатьох скандалів, на нього були накладено чималі штрафи, передусім у США. У 2015 році банк зафіксував рекордний збиток у 6,7 мільярда євро, в 2016 році через великий штраф у США збиток становив 1,4 мільярда євро.

В 2017 році банку не вдалося повернутися в зону прибутку через податкову реформу в США, яка спричинила додаткове навантаження для найбільшого німецького комерційного фінансового інституту в 1,4 мільярда євро.