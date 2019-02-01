Deutsche Bank до 2022 року скоротить 18 тисяч співробітників

Deutsche Bank повідомив у неділю, 7 липня, про плани скоротити 18 тисяч співробітників, або одну п'яту усього персоналу, до 2022 року.

У рамках запланованої реорганізації, до 2022 року в банку планують залишити 74 тисяч робочих місць та скоротити загальну суму річних витрат до 17 мільярдів євро.

Очікується, що загальний обсяг видатків на виплати звільненим працівникам та реструктуризацію становитиме 7,4 мільярда євро. Через це Deutsche Bank очікує збиток у 2,8 мільярда євро в другому кварталі поточного року. У банку зазначили, що акціонери повинні відмовитися від дивідендів у 2019-му і 2020 році, аби фінустанова могла покрити витрати з власних коштів.

Голова правління Deutsche Bank Крістіан Зевінґ (Christian Sewing) заявив, що це "найкомплексніша трансформація Deutsche Bank за десятиліття", інформує агентство новин AFP. Це "справжній перезапуск". Банк повертається до свого коріння і повністю сфокусується на бізнесі з обслуговування клієнтів, стверджує Зевінґ. Він також анонсував інвестиції обсягом у 13 мільярдів євро в дигіталізацію банку.

Deutsche Bank є найбільшим комерційним банком ФРН з обсягом активів 1348 мільярдів євро станом на кінець 2018 року. Минулий рік він закінчив із чистим прибутком в 341 мільйон євро, тоді як роком раніше було зафіксовано збитки в розмірі 735 мільйонів євро. 2018-й - перший прибутковий рік банку з 2014-го.

В останні роки Deutsche Bank переживав скрутні часи - банк опинився в центрі багатьох скандалів, на нього були накладено чималі штрафи, передусім у США.