 Deutsche Bahn постачатиме допомогу для України сцеціальним потягом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2022

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Новини

Deutsche Bahn постачатиме допомогу для України сцеціальним потягом

Німецька залізниця Deutsche Bahn відправила перший вантажний потяг з товарами першої необхідності до України. Проєкт називається Schienenbrücke

Відправка потягу DB із допомогою для України

Відправка потягу DB із допомогою для України

Німецький оператор залізниці Deutsche Bahn (DB) заявив, що запускає вантажний потяг для постачання товарів першої необхідності до України. У своїй заяві від п'ятниці, 11 березня, компанія назвала це Schienenbrücke, що з німецької перекладається як "залізничний міст". Це алюзія на "Luftbrücke" західних союзників в Другій світовій війні у 1948-1949 роках, повітряний міст для постачання продуктів до Західного Берліну під час радянської блокади.

"У ніч на п'ятницю перший потяг виїхав із залізничної станції Седлін, що розташована під Берліном, для допомоги жителям України", - йдеться у повідомленні DB.
 

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Перший потяг містить 15 контейнерів, які вміщують 350 тонн життєво важливих товарів, включно зі спальними мішками, консервами, водою та ліками. Наступні потяги із допомогою для України планують організувати "найближчими днями".

Deutsche Bahn заявила, що створила логістичну мережу на залізниці та автошлях для прямого постачання гуманітарної допомоги. Вантажівки будуть збирати допомогу від людей та організації по всій Німеччині, а потім її завантажуватимуть в потяги, які їхатимуть до України, у співробітництві з відділенням DB Cargo у Польщі та "Укрзалізницею".
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