Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю"

Deutsche Bahn - національний німецький оператор залізничних перевезень - не планує брати в управління українську "Укрзалізницю". Про це, відповідаючи на запит DW, у четвер, 23 січня повідомили у пресслужбі компанії. "DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії. Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

У четвер, 23 січня на українському сніданку у Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук, слова якого навела агенція "Інтерфакс" і низка інших ЗМІ.

Моморандум з українською стороною підпише член правління DB Рональд Пофалла

Меморандум на початку лютого

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла - колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова Відомства федеральної канцлерки - Ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні "Укрзалізниці", заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас, міністр не виключив інших форматів співпраці у майбутньому. "Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися", - сказав Криклій журналістам "Інтерфаксу" у кулуарах форуму Давосі після гучної заяви Гончарука про передачу "Укрзалізниці" в управління німецькій компанії.

Міністр уточнив, що Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема, щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень. На переконання урядовця, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал України.

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