 Deutsche Bahn не планує брати в управління ″Укрзалізницю″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.01.2020

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Україна

Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю"

Deutsche Bahn консультуватиме "Укрзалізницю", а не керуватиме нею. Так німецька компанія прокоментувала слова українського прем’єра Гончарука про бажання віддати УЗ в управління німцям на 10 років.

Швидкісний потяг Deutsche Bahn

Швидкісний потяг Deutsche Bahn

Deutsche Bahn - національний німецький оператор залізничних перевезень - не планує брати в управління українську "Укрзалізницю". Про це, відповідаючи на запит DW, у четвер, 23 січня повідомили у пресслужбі компанії. "DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді німецької компанії. Саме про це, за інформацією німецької сторони, йдеться у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

У четвер, 23 січня на українському сніданку у Давосі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук, слова якого навела агенція "Інтерфакс" і низка інших ЗМІ.

Моморандум з українською стороною підпише член правління DB Рональд Пофалла

Моморандум з українською стороною підпише член правління DB Рональд Пофалла

Меморандум на початку лютого

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла (Пофалла - колишній високопоставлений політик від правлячої партії ХДС і екс-голова Відомства федеральної канцлерки - Ред.). Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".

DW.COM

Тим часом про те, що фахівці Deutsche Bahn будуть саме радниками у реформуванні "Укрзалізниці", заявив і український міністр інфраструктури Владислав Криклій. Водночас, міністр не виключив інших форматів співпраці у майбутньому. "Поки що це умовно радники, а надалі будемо дивитися", - сказав Криклій журналістам "Інтерфаксу" у кулуарах форуму Давосі після гучної заяви Гончарука про передачу "Укрзалізниці" в управління німецькій компанії.

Міністр уточнив, що Україна радитиметься з німецькими фахівцями, зокрема, щодо розвитку пасажирських і вантажних перевезень. На переконання урядовця, стратегічне партнерство із Deutsche Bahn збільшить транзитний потенціал України.

Дивитись відео 03:02

Досвід німецької залізниці: одна держкомпанія і сотня приватних (11.04.2017)

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    Найшвидші потяги світу

    Повітряний король

    Цей потяг називається маглев, завдяки скороченню від "магнітної левітації". Він зовсім не торкається рейок, "зависає" над дорожнім полотном завдяки магнітній силі (рухається також завдяки їй), а гальмує лише за допомогою сили аеродинамічного опору. У майбутньому маглев претендує замінити звичайні рейкові транспортні засоби - у нього зовсім відсутнє тертя, а тому він має значно менше зношування.

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    Найшвидші потяги світу

    Наче політ

    За словами перших пасажирів, на максимальній швидкості відчуваєш себе наче муха. Керівник дослідницького центру Ясуказу Ендо розповідає, що чимшвидше рухається потяг, тим стабільнішим він стає. Але найближчої подорожі, на жаль, доведеться трохи почекати: перше публічне сполучення між містами Токіо та Наґоя, під час якого буде розвинена швидкість у 500 км/год, заплановане аж на 2027 рік.

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    Найшвидші потяги світу

    В аеропорт! Якнайшвидше!

    Шанхайський маглев - найшвидша діюча нині залізнична лінія. Тут використовується така ж технологія магнітної левітації, що й в японців, а також розвивається швидкість у 430 км/год. Потяг перевозить пасажирів з околиці Шанхая в аеропорт, долаючи відстань у 30,5 кілометрів всього за вісім хвилин.

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    Найшвидші потяги світу

    Гордість Франції

    Найшвидший з усіх традиційних рейкових потягів - варіант французького TGV (Train à Grande Vitesse), який досягнув максимальної швидкості у 574 кілометра на годину у 2007 році. Для цього у потязі були поєднані різноманітні двигуни. Але через великі витрати на обслуговування, спричинені сильним тертям, французькі потяги, як правило, розвивають швидкість лише у 320 км/год.

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    Найшвидші потяги світу

    З Пекіна до Шанхая: 380 км/год

    Інший потяг, в якому використовуються різні двигуни (але лише електричні), - Harmony CRH 380A. Під час тестового запуску у 2010 році потяг набрав швидкість у 486 кілометрів на годину. Зараз вони з’єднують Пекін та Шанхай з робочою швидкістю у 380 км/год.

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    Найшвидші потяги світу

    Блискавичний ICE

    Незважаючи на японські успіхи минулого тижня, у залізничній галузі нові швидкісні рекорди встановлюють не так вже й часто. Один з них належить Німеччині: у 1988 році відстань між Ганновером та Вюрцбургом німецький потяг ICE подолав на швидкості у 406,9 км/годину. Для того, щоб заощадити на технічному обслуговуванні звичайна швидкість ICE становить всього 250 кілометрів на годину.

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    Найшвидші потяги світу

    В режимі очікування

    Навіть найбільш швидкісні потяги Німеччини,однак, завмирають в очікуванні, коли починається страйк. Від вересня торік машиністи бойкотували робочі графіки вже сім разів.

    Автор: Ґабріель Борруд, Тетяна Вєжис


DW.COM

Найшвидші потяги світу

Японський потяг на магнітній подушці вперше подолав швидкісну позначку у 600 кілометрів на годину. Світовий рекорд! У нашій фотогалереї не лише розповідь про цього стрімкого гіганта, але і його попередників. (27.04.2015)  

Аудіо й відео до теми

Досвід німецької залізниці: одна держкомпанія і сотня приватних (11.04.2017)  

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Швидкісний потяг Deutsche Bahn

Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю"

Deutsche Bahn консультуватиме "Укрзалізницю", а не керуватиме нею.  

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