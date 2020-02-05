Deutsche Bahn за кордоном: які проекти і що з корупцією (відео)

Deutsche Bahn представлений на всіх континентах. Приміром, у Сполучених Штатах німці беруть участь в розробці швидкісного залізничного сполучення між Сан-Франциско та Лос-Анджелесом. Планується, що відстань між цими містами у Каліфорнії у понад 600 кілометрів можна буде здолати менш, ніж за три години. Втім, проекти Deutsche Bahn за кордоном не завжди відзначаються лише успіхом. У 2013 році концерн вирішив припинити діяльність у деяких державах, охарактеризувавши їх як країни з високим рівнем корупції. Де саме і чому?