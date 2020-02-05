 Deutsche Bahn за кордоном: які проекти і що з корупцією (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.02.2020

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Економіка

Deutsche Bahn за кордоном: які проекти і що з корупцією (відео)

"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою компанією Deutsche Bahn. Що цей залізничний концерн робить за кордоном? Які має технології? Та як ставиться до корупції?

Яким досвідом може поділитись Deutsche Bahn?

Яким досвідом може поділитись Deutsche Bahn?

Deutsche Bahn представлений на всіх континентах. Приміром, у Сполучених Штатах німці беруть участь в розробці швидкісного залізничного сполучення між Сан-Франциско та Лос-Анджелесом. Планується, що відстань між цими містами у Каліфорнії у понад 600 кілометрів можна буде здолати менш, ніж за три години. Втім, проекти Deutsche Bahn за кордоном не завжди відзначаються лише успіхом. У 2013 році концерн вирішив припинити діяльність у деяких державах, охарактеризувавши їх як країни з високим рівнем корупції. Де саме і чому?

 

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Докладно

Яким досвідом може поділитись Deutsche Bahn?

Deutsche Bahn за кордоном (відео)

"Укрзалізниця" співпрацюватиме з Deutsche Bahn. Які проекти цей концерн має за кордоном? Та як ставиться до корупції?  

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