Deutsche Bahn за кордоном: які проекти і що з корупцією (відео)

"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою компанією Deutsche Bahn. Що цей залізничний концерн робить за кордоном? Які має технології? Та як ставиться до корупції?
Deutsche Bahn представлений на всіх континентах. Приміром, у Сполучених Штатах німці беруть участь в розробці швидкісного залізничного сполучення між Сан-Франциско та Лос-Анджелесом. Планується, що відстань між цими містами у Каліфорнії у понад 600 кілометрів можна буде здолати менш, ніж за три години. Втім, проекти Deutsche Bahn за кордоном не завжди відзначаються лише успіхом. У 2013 році концерн вирішив припинити діяльність у деяких державах, охарактеризувавши їх як країни з високим рівнем корупції. Де саме і чому?
Український уряд створив робочу групу щодо обговорення деталей співпраці "Укрзалізниці" з німецькою залізничною компанією Deutsche Bahn. (25.01.2020)
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що угоду про стратегічне партнерство з залізничною компанією Deutsche Bahn підпишуть 5 лютого. (24.01.2020)
Про проблему крадіжок і корупції в "Укрзалізниці", а також про підвищення цін на квитки і нові сполучення з країнами ЄС - у розмові DW з членом наглядової ради компанії німцем Крістіаном Куном. (21.08.2019)