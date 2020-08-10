Десятки держав закликали Росію негайно вивести війська із Запорізької АЕС

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 14 серпня (час київський).

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У Білгород-Дністровському районі Одеської області двоє відпочивальників загинули, підірвавшись під час плавання на невідомому вибуховому пристрої, ще одна людина поранена, інформує оперативне командування "Південь". Згідно з повідомленням, чоловіки проігнорували заборону купатися на пляжі. За даними речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, інцидент трапився в селищі Затока.

Наразі у Одеській та Миколаївській областях заборонено виходити на пляжі, узбережжя та купатися у водоймах.

++19.00++

Десятки держав закликали Росію вивести війська із Запорізької АЕС. Країни-члени ЄС та низка інших держав, у тому числі Японія, США, Канада, Туреччина та Великобританія, випустили спільну заяву.

"Присутність російських збройних сил на Запорізькій атомній електростанції заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій та норм безпеки МАГАТЕ", - наголошується в документі.

++18.10++

Обстріли Енергодара: загинув співробітник ЗАЕС

Унаслідок обстрілів Енергодара загинув працівник Запорізької АЕС, повідомляє НАЕК "Енергодар".



"Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - йдеться у повідомленні української компанії. У неділю російські війська з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше шість пострілів по місту, йдеться у повідомленні.

Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що загиблий перебував у місті, вигулюючи собаку, тварина також не вціліла.

++17.30++

Словаччина веде переговори зі своїми союзниками про те, як вчинити з винищувачами в МіГ-29. Остаточне рішення щодо того, чи передавати їх Україні, ще не ухвалили. Про це повідомив у Facebook словацький міністр оборони Ярослав Надь, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, що ці літаки нібито вже передали Києву. "Наших винищувачів МіГ-29 немає в Україні. Це хибна інформація. Вони досі у Слячі (словацьке місто, де розташований військовий аеродром. - Ред.). Вони охоронятимуть наш повітряний простір до кінця серпня, ви побачите їх 27 серпня на SIAF (Словацький міжнародний авіафестиваль. - Ред.)", - написав він.

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++16.40++

Унаслідок обстрілу Енергодара Запорізької області, який знаходиться під контролем російської армії, є постраждалі, повідомив мер міста Дмитро Орлов. "Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - написав він у Telegram.

13 серпня мер окупованого Енергодара закликав мешканців міста бути обережними через можливі провокації російських військ.

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++16.20++

Збройні сили України вночі завдали чергового удару по Антонівському мосту через Дніпро біля Херсона, повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантами прийняти правильне рішення і направити їх чергові "жести доброї волі" в потрібному нам напрямку", - сказала Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, новий удар по Антонівському мосту завдали, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного". Тепер перевезення російської важкої техніки і боєприпасів з лівого на правий берег Дніпра на Херсонщині неможливі, наголосила Гуменюк. Нині керівний склад військових підрозділів окупантів використовує на "залишки транспортних шляхів" для власної евакуації на лівий берег Дніпра, зауважила вона.

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++15.45++

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ініціативу про заборону шенгенських віз громадянам РФ, що обговорюється зараз у низці країн ЄС.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Тільки розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни і відповідальності. А це перший крок ... до російського бунту", - написав він у Twitter.

++14.20++

На судно Brave Commander завантажено 23 тисячі тонн пшениці в порту міста Південний в Одеській області. 15 серпня воно вирушить до Ефіопії. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook. Він зазначив, що завантаження здійснили в рамках Світової продовольчої програми ООН: "Продовжуємо роботу зі Світовою продовольчою програмою ООН, аби такі рейси стали регулярними і були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу до тих регіонів світу, де це найбільше потрібно".

++13.50++

На тлі конфлікту навколо поставок до Європи російських енергоносіїв і побоювань щодо майбутнього опалювального сезону у Німеччині не виключають атаки на об'єкти енергетичного сектора. "Ми маємо бути готовими до можливих нападів на газові термінали та іншу критичну інфраструктуру", - попередила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. За її словами, у Берліні допускають ймовірність "цілеспрямованих атак на енергетичний сектор або спроб екстремістів використати у своїх цілях легітимний протест, як це було під час коронавірусної кризи". При цьому масових протестів та заворушень вона не очікує, зазначається далі.

++13.15++

Польща розмірковує над призупиненням видачі віз росіянам

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть? (10.08.2022)

Польща також планує обмежити можливості для видачі віз громадянам Росії. "Польща працює над розробкою концепції, яка уможливить не видавати візи росіянам", - цитують заступника міністра закордонних справ Польщі Пьотра Вавжика західні агенції. За його словами, відповідне рішення ухвалять найближчими тижнями. Представник МЗС Польщі додав, що його країна виступає за подальше накладення ЄС санкцій на Росію через розв'язану нею війну проти України. Серед іншого це може бути і припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощення видачі віз росіянам. "Проти цього однак виступають великі члени ЄС, як-от Німеччина, Франція та Нідерланди", - наголосив Вавжик.

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++12.35++

Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація повітряних сил ЗСУ завдала до десяти групових авіаударів по позиціях російських військ. "Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!" - ідеться у повідомленні командування повітряних сил у Facebook.

Перевірити наведені дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++12.00++

Селище Піски Покровського району Донецької області, як і раніше, перебуває під контролем України, проте ситуація там складна, бої тривають. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Тим самим він спростував заяву, зроблену напередодні міноборони РФ зі твердженням, що Піски перейшли під повний контроль російських військових.

Череватий зазначив, що вночі 14 серпня війська РФ здійснили штурм селища. При цьому, за його словами, Піски - це лише одна з гарячих точок у Донецькій області. Зараз тривають бої біля селища Первомайського, Росія робить спроби взяти штурмом Красногорівку. Крім того, 13 серпня ЗС РФ вели наступ на Мар'їнку, розповів Череватий.

++11.40++

Заданими "Енергоатому", вранці 14 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

++11.05++

Унаслідок ракетного обстрілу Березнегуватого на Миколаївщині, здійсненого російськими військами вранці, загинула людина, повідомляє облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

++10.30++

Росія протягом останнього тижня намагається посилити свої підрозділи на півдні України, але разом з тим продовжує спроби штурму на північ від Донецька, зокрема в районі Пісків, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому у Twitter. "Ймовірно, російський штурм має на меті отримати контроль над трасою М04, головним під’їздом до Донецька із заходу", - наголошує британська розвідка.

++09.50++

23 тисячі тонн пшениці транспортуватиме з України до Африки судно, зафрахтоване ООН

Найближчими днями з України піде зафрахтоване ООН судно, що транспортуватиме 23 тисячі тонн пшениці до Африки. Про це повідомив речник ООН. Пшениця закуплена в України Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Загалом з українських чорноморських портів з часу досягнення "зернової угоди" відійшли 16 суден, завантажених сільгосппродукцією.

++09.05++

Вночі зафіксовані пуски ракет з території РФ по Харківщині. "Близько 01 год росіяни завдали ударів по Зміївській громаді (...) Протягом доби окупанти завдали ударів по Богодухівському, Чугуївському, Харківському районах. Росіяни багаторазово обстрілювали Циркуни - горіли будинки, гаражі, господарчі споруди", - повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

++08.30++

У Кропивницькому районі чути вибухи. Така інформація надходить від місцевих. На мапі повітряних тривог дані про оголошення повітряної тривоги в Кіровоградській області відсутні.

++08.25++

Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. "По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 30 російських снарядів прилетіли також у Марганець, додав він.

++08.00++

Як повідомляє уранковому зведеннігенштаб ЗСУ, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. На Слов'янському та Донецькому напрямках обстріли українських підрозділів здійснювалися із танків, ствольної та реактивної артилерії. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара

++07.50++

На південному напрямку українські війська 13 серпня знищили два склади боєприпасів ЗС РФ у Музиківці та Новій Каховці (Херсонщина), повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь". Воно також відзвітувало про знищення російського танка Т-72 і про те, що безпілотник ЗС РФ "Орлан-10", який вів розвідку лінії узбережжя, пострілом "з літального апарату був модифікований у підводний".

Перевірити наявні дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++07.30++

ISW: У РФ серйозні проблеми з постачаннями війська на західному березі Дніпра

ЗСУ пошкодили усі мости через Дніпро на Херсонщині

Серйозні проблеми із постачанням угруповання російських військ на західному березі Дніпра, швидше за все, зроблять його вразливим навіть у разі нечисленних українських контратак. Тим більше, воно буде нездатне наступати, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У зведенні йдеться, що ЗСУ 13 серпня, мабуть, серйозно зруйнували своїм ударом міст Каховської ГЕС - останній, яким ЗС РФ могли перекидати важку техніку. Тепер, якщо мости через Дніпро не вдасться відновити, постачання угруповання російських військ можливе лише повітрям або понтонними переправами - проте перевозити таким чином вантажі у необхадній кількості "недоцільно, якщо взагалі можливо", вказують американські аналітики.

++07.15++

Російські війська завдали ударів по порту та житлових кварталах Миколаєва, повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь". "Трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" завдано удару по житлових кварталах та промислових об'єктах міста", - йдеться у зведенні. Внаслідок нападу одна людина поранена, пошкоджено кілька будівель.