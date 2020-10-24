 Держсекретар США Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Держсекретар США Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком

Держсекретар США Майк Помпео закликав Олександра Лукашенка негайно звільнити затриманого в Білорусі американського громадянина. Він також висловив підтримку прагненню білорусів до демократії.

Майк Помпео (на фото) закликав Олександра Лукашенка дозволити виїзд з Білорусі громадянину США

Майк Помпео (на фото) закликав Олександра Лукашенка дозволити виїзд з Білорусі громадянину США

Державний секретар США Майк Помпео у суботу, 24 жовтня, провів телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком, повідомила пресслужба Державного департаменту США.

Розмова стосувалася, зокрема, політтехнолога з білоруським корінням Віталія Шклярова, який має американське громадянство. "Державний секретар закликав до повного звільнення і дозволу на негайний виїзд з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - зазначили у Держдепартаменті у відповідь на запит DW.

Читайте також: Посольство США радить американцям у Білорусі запастися їжею та водою

Крім цього, Помпео "вчергове заявив про те, що Сполучені Штати підтримують прагнення білоруського народу до демократії", - додали в пресслужбі.

Затримання політтехнолога зі США Віталія Шклярова в Білорусі

Політтехнолог Віталій Шкляров був затриманий у Гомелі 29 липня. Як повідомив згодом його адвокат Антон Гашинський, Шклярову висунуто обвинувачення в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов'язаних з непокорою законним вимогам влади. За словами адвоката, його клієнт вважав себе невинним, а затримання пов'язував зі своїми публікаціями про Білорусь у різних ЗМІ.

Читайте також: Санкції щодо Лукашенка: чому Євросоюзу увірвався терпець?

Шкляров навчався і жив в Німеччині, де працював менеджером і політконсультантом, потім перебрався до США і брав участь в декількох виборчих кампаніях політиків-демократів, у тому числі Барака Обами та Берні Сандерса.

Уродженець Гомеля також працював у Росії, серед іншого - з Ксенією Собчак на президентських виборах 2018 року, і в Грузії. Він одружений на співробітниці Держдепартаменту США і, за словами людей з його оточення, готувався переїхати в Україну - на нове місце роботи дружини.

19 жовтня Шклярова звільнили з СІЗО КДБ Білорусі в Мінську, а наступного дня йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Читайте також: Коментар: Премія Сахарова для опозиції - сигнал для білорусів

Дивитись відео 25:53

Білоруські жінки проти Лукашенка - "Європа у фокусі" (05.10.2020)

Також за темою

Belarus Protest in Minsk

Посольство США радить американцям у Білорусі запастися їжею та водою 24.10.2020

Американське дипломатичне представництво у Мінську оприлюднило цей заклик, оскільки 25 жовтня спливає термін "народного ультиматуму", висунутого Олександру Лукашенку.

Belarus Minsk | Protest

У Мінську відбувся "жіночий марш": затримано кілька учасниць 24.10.2020

Колона протестувальниць із біло-червоно-білими прапорами і парасолями пройшла проспектом Незалежності. Є повідомлення про затриманих. Акції солідарності відбулися також у Гродно, Києві, Токіо й Оффенбаху.

Belarus Minsk Lilia Vlasova

У Білорусі випустили з СІЗО ще одну опозиціонерку 19.10.2020

Членкині президії Координаційної ради Лілії Власовій дозволили покинути СІЗО ще 16 жовтня, вона тепер під домашнім арештом.

Реклама

Докладно

Білоруська конституція

Як Лукашенко намагається заспокоїти білорусів

Білоруська влада розпочала активну роботу над поправками до конституції. Як це вплине на політичну ситуацію у країні?  

Веганський фарш

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Європарламент відхилив заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанська ковбаса" тощо.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  