Держсекретар США Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком

Державний секретар США Майк Помпео у суботу, 24 жовтня, провів телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком, повідомила пресслужба Державного департаменту США.

Розмова стосувалася, зокрема, політтехнолога з білоруським корінням Віталія Шклярова, який має американське громадянство. "Державний секретар закликав до повного звільнення і дозволу на негайний виїзд з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - зазначили у Держдепартаменті у відповідь на запит DW.

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Крім цього, Помпео "вчергове заявив про те, що Сполучені Штати підтримують прагнення білоруського народу до демократії", - додали в пресслужбі.

Затримання політтехнолога зі США Віталія Шклярова в Білорусі

Політтехнолог Віталій Шкляров був затриманий у Гомелі 29 липня. Як повідомив згодом його адвокат Антон Гашинський, Шклярову висунуто обвинувачення в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов'язаних з непокорою законним вимогам влади. За словами адвоката, його клієнт вважав себе невинним, а затримання пов'язував зі своїми публікаціями про Білорусь у різних ЗМІ.

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Шкляров навчався і жив в Німеччині, де працював менеджером і політконсультантом, потім перебрався до США і брав участь в декількох виборчих кампаніях політиків-демократів, у тому числі Барака Обами та Берні Сандерса.

Уродженець Гомеля також працював у Росії, серед іншого - з Ксенією Собчак на президентських виборах 2018 року, і в Грузії. Він одружений на співробітниці Держдепартаменту США і, за словами людей з його оточення, готувався переїхати в Україну - на нове місце роботи дружини.

19 жовтня Шклярова звільнили з СІЗО КДБ Білорусі в Мінську, а наступного дня йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

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