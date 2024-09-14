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ПолітикаСполучені Штати Америки

Держдеп США погодив продаж 32-х винищувачів F-35 Румунії

Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

Державний департамент США схвалив продаж 32-х винищувачів F-35 та супутнього обладнання Румунії. Контракт орієнтовною вартістю 7,2 мільярда доларів ще має схвалити Конгрес США.

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Винищувач F-35
Винищувач F-35Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Державний департамент США схвалив можливий продаж 32-х винищувачів F-35  Румунії, своєму союзнику по Північноатлантичному альянсу (НАТО).

Контракт орієнтовною вартістю 7,2 мільярда доларів передбачає продаж літаків F-35A і супутнього обладнання і ще має бути схвалений Конгресом США. Головним підрядником виступить корпорація Lockheed Martin.

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - йдеться в заяві Держдепу США.

Водночас, він не змінить основний військовий баланс у регіоні і не матиме негативного впливу на обороноздатність США, наголошується у повідомленні.

В Румунії діє тренувальний центр для пілотів 

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Румунія відкрила навчальний центр F-16 на своїй авіабазі в Фетешті, пообіцявши також тренувати там українських пілотів.

У липнні Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) в Румунії повідомив про перших випускників, а 12 вересня стало відомо, що група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування винищувачів F-16. 

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