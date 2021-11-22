 Депутату Верховної Ради вручили підозру в недостовірному декларуванні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Депутату Верховної Ради вручили підозру в недостовірному декларуванні

Як повідомляють українські ЗМІ, у приховуванні майна на майже 60 мільйонів гривень підозрюють парламентаря із групи "Довіра" Сергія Шахова.

Народний депутат від групи Довіра Сергій Шахов

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов

Народному депутату України повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора у понеділок, 22 листопада.

"Загалом депутат приховав майно на суму майже 60 мільйонів гривень. Це більше ніж у чотири тисячі разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

За даними ЗМІ, мова йде про парламентаря від депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова.

За даними слідства, депутат не задекларував житловий будинок та земельну ділянку в Обухівському районі Київської області, а також 13 квартир у столиці, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом. Окрім цього, нардеп приховав 27 земельних ділянок у Київській області, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості. Зазначається, що більшість з незадекларованого майна належить людині, з якою нардеп пов'язаний "спільним побутом".

Перше вручення підозри після зміни законодавства

Це перший випадок вручення підозри після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, повідомляють в Офісі генпрокурора. Стаття, за якою вручена підозра, передбачає покарання у вигляді штрафу від 68 тисяч до 85 тисяч гривень, або у вигляді громадських робіт до 240 годин, або ж обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у квітні 2021 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, де фігурував Шахов. Журналісти з'ясували, що парламентар не вказав у декларації майно та активи своєї цивільної дружини Інни Журби.

Серед прихованих статків - котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній. Про стосунки Шахова та Журби стало відомо у березні 2020-го з посту нардепу в соцмережах.

Читайте також: Е-декларації: як замилити очі МВФ та влаштувати "санаторій" для топкорупціонерів

Аудіо й відео до теми

НАБУ: електронне декларування на межі зриву  

Реклама

Докладно

Болгари переобрали Румена Радева на другий президентський термін

Болгарія: наскільки проросійським є переобраний президент?

Президент Болгарії Румен Радев відомий українцям своїми заявами про Крим. Наскільки він проросійський - у статті DW.  

Затори у Києві

Експерт про затори в Києві: врятувати ситуацію неможливо

Про те, що може врятувати Київ від транспортного колапсу, DW розповів транспортний планувальник Дмитро Беспалов.  