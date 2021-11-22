Депутату Верховної Ради вручили підозру в недостовірному декларуванні

Народному депутату України повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора у понеділок, 22 листопада.

"Загалом депутат приховав майно на суму майже 60 мільйонів гривень. Це більше ніж у чотири тисячі разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

За даними ЗМІ, мова йде про парламентаря від депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова.

За даними слідства, депутат не задекларував житловий будинок та земельну ділянку в Обухівському районі Київської області, а також 13 квартир у столиці, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом. Окрім цього, нардеп приховав 27 земельних ділянок у Київській області, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості. Зазначається, що більшість з незадекларованого майна належить людині, з якою нардеп пов'язаний "спільним побутом".

Перше вручення підозри після зміни законодавства

Це перший випадок вручення підозри після відновлення кримінальної відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, повідомляють в Офісі генпрокурора. Стаття, за якою вручена підозра, передбачає покарання у вигляді штрафу від 68 тисяч до 85 тисяч гривень, або у вигляді громадських робіт до 240 годин, або ж обмеження волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у квітні 2021 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, де фігурував Шахов. Журналісти з'ясували, що парламентар не вказав у декларації майно та активи своєї цивільної дружини Інни Журби.

Серед прихованих статків - котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній. Про стосунки Шахова та Журби стало відомо у березні 2020-го з посту нардепу в соцмережах.

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