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Депутатам Львівської облради вручили повістки перед сесією

Анастасія Шепелева
20 хв. тому

Перед засіданням обласної ради у Львові присутні депутати-чоловіки отримали повістки.

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Львів
ЛьвівФото: Emmanuelle Chaze/DW

Депутатам Львівської обласної ради перед засіданням у вівторок, 4 липня, вручили повістки.

Як повідомив заступник голови облради Юрій Холод, про плани військові повідомили керівництво ради завчасно, тому працівники апарату виділити їм стіл у холі для видачі депутатам повісток зранку під час реєстрації перед сесією.

Повістки отримали 34 депутати. "У Львівській обласній раді є 56 депутатів-чоловіків. Повістки сьогодні отримали 34 з них. Семеро присутніх свої картки для голосування мали з собою, тому не реєструвалися, а відтак не забрали своїх документів від військкоматів. Ще п'ятеро чоловіків-депутатів сьогодні відсутні, тому їм також не змогли вручити повістку", - написав Холод у Facebook.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 13 депутатів Львівщини вступили до сил оборони України. 

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані народні депутати України. Щодо місцевих депутатів такої норми немає. Водночас військовозобов'язані, які працюють в органах місцевого самоврядування, підлягають бронюванню, якщо це необхідно для забезпечення функціонування цих органів.

Зараз склад Львівської облради налічує 80 депутатів, з яких 24 - жінки.

Читайте також: Повістки в Україні вручатимуть незалежно від місця обліку - постанова

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