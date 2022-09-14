Ситуацію стабілізували на половині звільненої території - ОП

203-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 14 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 14 вересня (час київський).

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Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі Миколаїв зазнав ракетних обстрілів з боку РФ, за попередніми даними, озвученими Віталієм Кімом, - з комплексів С-300. Пошкоджені навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев'яти- та п'ятиповерхівки. Відомо про двох загиблих і трьох поранених . Минулої доби росіяни обстрілювали Березнегуватську та Широківську громади, постраждалих немає.

з боку РФ, за попередніми даними, озвученими Віталієм Кімом, - з комплексів С-300. Пошкоджені навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев'яти- та п'ятиповерхівки. . Минулої доби росіяни обстрілювали Березнегуватську та Широківську громади, постраждалих немає. Вночі армія РФ обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними Валентина Резніченка, в Нікополі пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже три тисячі родин.

Минулої доби російські солдати обстрілювали населені пункти Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, внаслідок чого троє людей були госпіталізовані. Олег Синєгубов підтвердив, що під час операції з деокупації звільнені більше 300 населених пунктів Харківщини, де проживає близько 150 тисяч людей . Там тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

. Там тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури. У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку РФ загинули п'ятеро мирних жителів, ще 15 людей отримали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

++09.00++

Заклик до відставки Путіна: суд в РФ дозволив розпустити раду

Суд у Санкт-Петербурзі задовольнив вимогу прокуратури щодо розпуску депутатів ради муніципального утворення "Смольнінське", які звернулися до Державної думи РФ із закликом звинуватити президента РФ Володимира Путіна в державній зраді через розв'язання війни в Україні, щоби усунути його з посади.

Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Прокуратура звернулася до суду ще в липні 2021 року, коли рада нібито не могла працювати протягом трьох місяців через хворобу її очільника, але справа "зрушила з мертвої точки" тільки після ухвалення депутатами звернення до Держдуми щодо відставки Путіна.

"Рішення дає можливість губернатору розпустити муніципальну раду. Але ми оскаржуватимемо його. Це ще затягнеться", - сказав депутат ради Микита Юферєв.

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++08.35++

Військова розвідка Великобританії відреагувала на новину про те, що Збройні сили України вперше збили іранський безпілотник. У щоденному звіті британської розвідки зазначається, що Shahed-136 має дальність дії в 2,5 тисячі кілометрів, але те, що РФ використовувала його в поблизу Куп'янська Харківської області, а не вглибині України, означає, що вона намагається досягти тактичних, а не стратегічних цілей.

На думку британських розвідників, Росія збільшує постачання озброєнь з інших країн, які знаходяться під жорсткими санкціями, таких як Іран і Північна Корея, через зменшення власних запасів.

++08.17++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу в щоденному звіті на заяви російських депутатів щодо загальної мобілізації. На їхню думку, поки немає свідчень, що президент РФ Володимир Путін збирається віддати відповідний наказ. При цьому вони зауважують, що навіть, якщо він на це згодиться, російське міністерство оборони не зможе призвати, навчити та спорядити нових солдатів. "Російська тренувальна база, схоже, перевантажена підготовкою обмеженої кількості добровольчих батальйонів. Імовірно, Росії спочатку доведеться суттєво розширити свою навчальну базу, що займе багато часу, а потім знайти та підготувати до бою достатню кількість обладнання, щоби спорядити велику кількість нових підрозділів, перш ніж вона зможе навіть почати обслуговувати великий приплив нових призовників", - ідеться в огляді ISW.

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++08.02++

Президент США Джо Байден зазначив, що Збройні сили України досягли значного прогресу в контрнаступі, але поки важко сказати, чи це стане це переломним моментом у війні. "Зрозуміло, що українці досягли значного прогресу. Але я думаю, що попереду ще довгий шлях", - цитує його агенція Reuters.

++07.53++

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) 13 вересня знищили два російських військових літаки (Су-25 і Су-24М), один вертоліт Мі-8 та безпілотник. Крім того, українська авіація нанесла 12 ударів по місцях зосередження сил і техніки РФ. Ракетні війська та артилерія вразили дев'ять російських пунктів управління бригадного та батальйонного рівнів і три райони зосередження військових і техніки РФ.

Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, щоби поповнити втрати російська армія намагається вербувати ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області РФ, обіцяючи їм зняття судимості, але не підписує з ними контракти. "Також триває набір так званих "резервістів" до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність", - йдеться у повідомленні. В окупованій Горлівці проводиться примусова мобілізація: місцеві "військкомати" отримали завдання набрати шість тисяч осіб до 19 вересня. "У населених пунктах Чаплинського району Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, подекуди виганяючи власників з дому", - пише генштаб ЗСУ.

Російські війська продовжують наносити удари по помешканнях мирних громадян і об'єктах цивільної інфраструктури за допомогою авіації, ракет і обстрілів з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів у різних областях.

ЗСУ успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

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++07.27++

Україна стабілізувала ситуацію на половині звільненої території - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні за підсумком 202-го дня війни, що провів 13 вересня Ставку Верховного головнокомандувача. "Детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави", - розповів він.

За його словами, стабілізаційні заходи завершені в районах загальною площею понад чотири тисячі квадратних кілометрів. Ще приблизно на такій же площі звільнених територій стабілізація триває. "Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека. Прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території", - сказав Зеленський.

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