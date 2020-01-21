 Денісова повідомила про повернення в Україну політв′язня Шумкова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Новини

Денісова повідомила про повернення в Україну політв'язня Шумкова

У грудні 2018 року військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков відбував у Росії покарання за звинуваченням в участі в екстремістському угрупованні. 23 грудня його звільнили з колонії в Тверській області.

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова (архівне фото)

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в четвер, 24 грудня, в Україну повернувся з Росії політв'язень Олександр Шумков. Про це Денісова написала в соцмережі Facebook.

"Він перетнув російсько-український кордон і прибув в автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли рідні, представник Офісу уповноваженого та представники територіальних органів військового управління Збройних сил України", - написала Денісова.

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Вона зазначила, що 23 грудня Шумкова звільнили з колонії в місті Торжок Тверської області, після чого перемістили в центр тимчасового утримання іноземних громадян УМВС РФ у Тверській області.

"Сьогодні ж Олександр відправиться в Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу", - додала Денісова.

Справа Шумкова

Військовослужбовця ЗСУ Олександра Шумкова затримали у серпні 2017 року. За версією російських слідчих - при спробі в'їзду в РФ у Брянській області. Захист Шумкова наполягав, що на нього напали неподалік від російського кордону, куди він прибув на зустріч, та насильно вивезли в Росію. На початку грудня 2018 року суд у Брянській області визнав його винним в участі в "Правому секторі", який в Росії вважають екстремістською організацією. Російські слідчі стверджували, що Шумков є колишнім охоронцем лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша, що свідчить про "значну роль" Шумкова в організації.

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На суді Шумков зазначив, що пішов з охорони Яроша в червні 2014 року, а в листопаді того ж року вийшов із "Правого сектора" та поступив на службу в ЗСУ. А в Росії організацію заборонили лише в листопаді 2014 року. В останньому слові на суді Шумков заначив: "Я ніколи не приховував, що брав участь у поваленні режиму Януковича, брав участь в Антитерористичній операції проти терористів так званої "Новоросії". І якщо ці дії становлять загрозу інтересам РФ, то виходить, цією кримінальною справою РФ визнає свою присутність на території України".

Суд засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення в колонії загального режиму. 16 жовтня 2019 року Шумков оголосив голодування у зв'язку з систематичним порушенням співробітниками Тверської колонії його прав і психологічним тиском на нього, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Шумкова політичним в'язнем.

До арешту в РФ Шумков служив за контрактом у ЗСУ в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області.

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