День народження Буданова: хакери ГУР атакували компанію РФ

Кібератаки з боку хакерів української військової розвідки зазнала компанія "РегіонТрансСервіс", що має важливе значення для роботи російської залізниці, пишуть ЗМІ.

Хакери Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) атакували російську компанію "РегіонТрансСервіс", що забезпечує роботу залізниці РФ. Про це в суботу, 4 січня, повідомляють українське видання РБК і державна інформаційна агенція "Укрінформ" із посиланням на джерела.

"Кіберфахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора. Цього разу під удар потрапило ТОВ "РегіонТрансСервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка (...) забезпечує діяльність окупаційної армії РФ", - розповів співрозмовник.

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Кібероперація в день народження Кирила Буданова

Українська військова розвідка провела цю кібероперацію у день народження начальника ГУР Кирила Буданова.

За даними джерел журналістів, унаслідок кіберудару були знищені всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерті бекапи. Загалом уражені 78 серверів і 211 робочих станцій.

"РегіонТрансСервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів. Саме вона надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона. Це підприємство є однією з ключових компаній, що забезпечує діяльність найбільшого російського залізничного перевізника - РЖД, і як наслідок - перевезення воєнних вантажів для ведення війни Росії проти України.

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