День народження Буданова: хакери ГУР атакували компанію РФ

День народження Буданова: хакери ГУР атакували компанію РФ4 січня 2025 р.
Хакери Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) атакували російську компанію "РегіонТрансСервіс", що забезпечує роботу залізниці РФ. Про це в суботу, 4 січня, повідомляють українське видання РБК і державна інформаційна агенція "Укрінформ" із посиланням на джерела.
"Кіберфахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на інфраструктурні сервіси держави-агресора. Цього разу під удар потрапило ТОВ "РегіонТрансСервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів, яка (...) забезпечує діяльність окупаційної армії РФ", - розповів співрозмовник.
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Кібероперація в день народження Кирила Буданова
Українська військова розвідка провела цю кібероперацію у день народження начальника ГУР Кирила Буданова.
За даними джерел журналістів, унаслідок кіберудару були знищені всі сервери компанії, виведені з ладу робочі станції та стерті бекапи. Загалом уражені 78 серверів і 211 робочих станцій.
"РегіонТрансСервіс" - провідна сервісна компанія з обслуговування вантажних вагонів. Саме вона надає повний спектр сервісних послуг на всіх етапах життєвого циклу вагона. Це підприємство є однією з ключових компаній, що забезпечує діяльність найбільшого російського залізничного перевізника - РЖД, і як наслідок - перевезення воєнних вантажів для ведення війни Росії проти України.
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