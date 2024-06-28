День Конституції: Зеленський нагадав про захист держави

28 років тому в Україні ухвалили Конституцію, яка є головним документом держави. Президент та Головнокомандувач ЗСУ нагадали, що вона передбачає не лише права й свободи, але й обов'язки. Ключовий зараз - захист України.

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян України із Днем Конституції, нагадавши, що захист держави, згідно з 17 статтею документа, є "справою всього українського народу".

"Перше слово першої статті нашої Конституції - "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов'язок", - сказав президент у відеозверненні, оприлюдненому у п'ятницю, 28 червня.

За його словами, відданість цьому щодня доводять мільйони українців - як на фронті, так і в тилу. Зеленський вказав, що наразі рух України до Європи та шлях до свободи не лише географічний і політичний, а й світоглядний.

"Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших, багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає", - сказав президент. Він висловив упевненість, що одного дня Україна, яка "безумовно, є європейською державою", "неодмінно буде мирною".

Зеленський: У війні з РФ відстоюємо людські права

Зеленський наголосив, що кожен день боротьби України проти Росії відбувається не лише за суверенні території, а й передусім за суверенні та людські права, які атакує російський режим.

"Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України - частини об’єднаної Європи, частини глобального світу", - вказав президент.

Із державним святом українців привітав також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, цей документ став однієї з основ демократії та суверенності України.

"Вона (Конституція. - Ред.) відображає цінності нашого народу - свободу, честь, гідність - які щодня й щохвилини українці боронять від посягань російського агресора. Відображає наш напрямок розвитку - як рівноправного члена Європейського Союзу та НАТО", - написав Шмигаль в Telegram.

Сирський закликав ставати до лав ЗСУ

Не лише на правах та свободах, але й на обов'язках громадян, покладених Конституцією, наголосив і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у це свято. Зокрема, нагадав про статтю 65-у Конституції України про обов'язок захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України й шанування її державних символів. Він закликав громадян ставати до лав Сил оборони України.

"Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права - мусимо не забувати про обов’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!" - написав Сирський у Telegram.