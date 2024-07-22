Демократи зібрали рекордні пожертви на кампанію Харріс

За менш ніж добу після відмови Джо Байдена від участі у виборах президента Демократична партія США зібрала понад 55 мільйонів доларів пожертвувань на кампанію Камали Харріс та інших нових кандидатів.

Демократичній партії США з моменту оголошення президентом Джо Байденом про вихід із передвиборних перегонів вдалося зібрати на платформі для невеликих донорів ActBlue понад 55 мільйонів доларів.

Як пише Politico в понеділок, 22 липня, за перші п'ять годин після заяви Байдена надійшло 27,5 мільйона доларів, а пізніше ActBlue повідомила, що менше ніж за день вдалося зібрати 46,7 мільйона доларів, що було добовим рекордом для 2024 року.

Гроші спрямують як на кампанію Камали Харріс, так і іншим демократичним кандидатам, які братимуть участь у передвиборній гонці.

Приплив коштів відображає "ентузіазм демократів, якого ми досі не бачили в цьому циклі", - пише Politico. Водночас, за інформацією платформи, зібрана сума - нижча за рекорд 2020 року: тоді після смерті найстарішої членкині Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург вдалося зібрати 70,6 мільйона доларів за добу.​​​​​​​

Зняття Джо Байдена з виборів і висунення Камали Харріс

Вибори президента США пройдуть 5 листопада. Останнім часом усе більше однопартійців закликали Байдена відмовитись від участів них. 21 липня президент заявив, що вирішив не балотуватися- в інтересах партії та країни.

Замість своєї кандидатури Байден запропонував демократам розглянути висунення чинної віцепрезидентки Харріс. "Демократи, настав час згуртуватися й перемогти Дональда Трампа. Давайте зробимо це!" - написав він у соціальній мережі X.

Сама Харріс підтвердила готовність йти в президенти. "Я маю намір заслужити і виграти цю номінацію", - сказала вона та додала, що "зробить все, аби об'єднати Демократичну партію" й американців для перемоги над Трампом, якого вже офіційно висунула кандидатом Республіканська партія США.

З'їзд демократів для офіційного затвердження їхнього кандидата очікується в серпні.

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